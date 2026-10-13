ГТК: Предотвращена контрабанда лекарств из Грузии в Азербайджан

Предотвращена контрабанда лекарств из Грузии в Азербайджан.

Об этом сообщает Report со ссылкой на Государственный таможенный комитет (ГТК).

В результате сканирования прибывшего из Грузии в Азербайджан грузового автомобиля с помощью стационарной рентгеновской установки на таможенном посту "Мазымчай" в его грузовом отсеке были обнаружены подозрительные объекты.

"В ходе таможенного досмотра в прицепе транспортного средства обнаружили крупную партию не задекларированных и сокрытых от контроля лекарственных средств неизвестного качества. Медикаменты были упакованы в четыре картонные коробки",- говорится в сообщении.