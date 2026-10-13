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    ГТК: Предотвращена контрабанда лекарств из Грузии в Азербайджан

    Инфраструктура
    • 13 октября, 2026
    • 17:11
    ГТК: Предотвращена контрабанда лекарств из Грузии в Азербайджан

    Предотвращена контрабанда лекарств из Грузии в Азербайджан.

    Об этом сообщает Report со ссылкой на Государственный таможенный комитет (ГТК).

    В результате сканирования прибывшего из Грузии в Азербайджан грузового автомобиля с помощью стационарной рентгеновской установки на таможенном посту "Мазымчай" в его грузовом отсеке были обнаружены подозрительные объекты.

    "В ходе таможенного досмотра в прицепе транспортного средства обнаружили крупную партию не задекларированных и сокрытых от контроля лекарственных средств неизвестного качества. Медикаменты были упакованы в четыре картонные коробки",- говорится в сообщении.

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