ГТК: Предотвращена контрабанда лекарств из Грузии в Азербайджан
Инфраструктура
- 13 октября, 2026
- 17:11
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Предотвращена контрабанда лекарств из Грузии в Азербайджан.
Об этом сообщает Report со ссылкой на Государственный таможенный комитет (ГТК).
В результате сканирования прибывшего из Грузии в Азербайджан грузового автомобиля с помощью стационарной рентгеновской установки на таможенном посту "Мазымчай" в его грузовом отсеке были обнаружены подозрительные объекты.
"В ходе таможенного досмотра в прицепе транспортного средства обнаружили крупную партию не задекларированных и сокрытых от контроля лекарственных средств неизвестного качества. Медикаменты были упакованы в четыре картонные коробки",- говорится в сообщении.
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