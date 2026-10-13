МИД: Все восемь азербайджанцев спасены после атаки на судно в Черном море - ОБНОВЛЕНО

Все восемь граждан Азербайджана, находившиеся на борту атакованного беспилотником грузового судна Chelsea-3 в Черном море, спасены. Один из них госпитализирован в Варне, состояние остальных оценивается как удовлетворительное.

Как сообщает Report, об этом заявил глава пресс-службы МИД Азербайджана Айхан Гаджизаде.

По его словам, судно подверглось атаке с применением беспилотника около 01:30 13 октября в 18 морских милях к востоку от болгарского города Бяла.

Экипаж Chelsea-3 состоял из 15 человек, восемь из которых - граждане Азербайджана.

"Все наши граждане спасены. Один из них – Рамин Рауф оглу Гамбарли, 1993 года рождения – госпитализирован в военный госпиталь города Варна и находится под наблюдением. Остальные семь граждан Азербайджана прошли первичное медицинское обследование, их состояние удовлетворительное", - сообщил Гаджизаде.

По его словам, МИД Азербайджана совместно с дипломатическими представительствами страны и компетентными органами соответствующих государств координирует работу по этому вопросу.

Принимаются меры для оказания гражданам необходимой медицинской и консульской помощи, а также организации их безопасного возвращения в Азербайджан.

Внешнеполитическое ведомство вновь призвало граждан воздерживаться от поездок в районы боевых действий и места с нестабильной ситуацией в сфере безопасности.

МИД также рекомендовал не работать на транспортных средствах, следующих по опасным маршрутам, особенно на судах в акваториях Черного и Азовского морей.

09:49

Премьер-министр Болгарии Румен Радев заявил об атаке беспилотников на два судна в Черном море, одно из которых затонуло. Среди членов экипажа одного из судов были восемь граждан Азербайджана.

Как передает Report, об этом сообщает Болгарское телеграфное агентство (БТА).

По его словам, одно судно Chelsea 3 под флагом Мальты было атаковано тремя воздушными беспилотниками в 18 морских милях к востоку от болгарского города Бяла.

"Абсолютно недопустима очередная атака на торговые суда в непосредственной близости от территориальных вод Болгарии", - заявил Радев.

Все 15 членов экипажа, среди которых семь граждан Украины и восемь граждан Азербайджана, были спасены. Пятеро из них получили легкие травмы.

По словам Радева, второе судно подверглось атаке в 17 морских милях к востоку от населенного пункта Крапец и затонуло. Одного члена экипажа удалось спасти.

Премьер-министр добавил, что Болгария намерена добиваться международной помощи для установления принадлежности беспилотников. При этом он подчеркнул, что у Софии пока нет убедительных доказательств для обвинения какой-либо стороны.

09:41

Грузовое судно Chelsea 3 под флагом Мальты подверглось атаке БПЛА в Черном море, примерно в 15 морских милях от болгарского города Бяла.

Как передает Report, об этом сообщает Болгарское телеграфное агентство (БТА) со ссылкой на администрацию Варненской области.

По предварительным данным, судно получило небольшой крен. Все 15 членов экипажа были эвакуированы и доставлены в Варну на катере пограничной полиции Болгарии. Пострадавших нет.

Отмечается, что судно следовало из Турции в Молдову.

Напомним, что 6 октября в исключительной экономической зоне Болгарии в Черном море морские и воздушные беспилотники атаковали два торговых судна. После инцидента президент страны Илияна Йотова созвала Консультативный совет по национальной безопасности.