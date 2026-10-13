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    МИД вновь призвал азербайджанцев не работать на судах в Черном и Азовском морях

    Внешняя политика
    • 13 октября, 2026
    • 17:12
    МИД вновь призвал азербайджанцев не работать на судах в Черном и Азовском морях

    Министерство иностранных дел Азербайджана вновь призвало граждан не посещать районы боевых действий и воздерживаться от работы на судах, следующих по опасным маршрутам в акваториях Черного и Азовского морей.

    Как сообщает Report, об этом говорится в комментарии главы пресс-службы МИД Азербайджана Айхана Гаджизаде касательно атаки на судно с азербайджанцами у побережья Болгарии.

    "Вновь призываем граждан Азербайджана воздерживаться от поездок в регионы, где ведутся военные действия и сохраняется нестабильная ситуация в сфере безопасности, а также от трудовой деятельности в этих районах и на транспортных средствах, следующих по рискованным маршрутам, особенно на судах в акваториях Черного и Азовского морей", - говорится в сообщении.

    Напомним, иностранное грузовое судно Chelsea-3, на борту которого находились граждане Азербайджана, подверглось атаке в Черном море у побережья Болгарии. Все восемь азербайджанцев из экипажа, состоявшего из 15 человек, были спасены.

    Министерство иностранных дел Азербайджана (МИД) Черное море
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