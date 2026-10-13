Азербайджан и Камбоджа обсудили совместные военные учения
- 13 октября, 2026
- 17:25
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Министр обороны генерал-полковник Закир Гасанов встретился с делегацией во главе с премьер-министром Королевства Камбоджа Хун Манетом, находящимся с визитом в Азербайджане.
Об этом Report сообщили в Минобороны Азербайджана.
На встрече была предоставлена подробная информация об исторической Победе азербайджанской армии в 44-дневной Отечественной войне, а также о боевом опыте, приведшем к этой Победе.
Обсуждены перспективы сотрудничества Азербайджана и Камбоджи в военной, военно-технической и военно-образовательной сферах.
Стороны подчеркнули важность развития отношений в области обороны и безопасности, включая проведение совместных учений и обмен опытом.
Также состоялся подробный обмен мнениями по другим вопросам, представляющим взаимный интерес.