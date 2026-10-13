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    Ильхам Алиев Совещание по взаимодействию и мерам доверия в Азии (СВМДА) Путь к Победе Лига чемпионов УЕФА

    Азербайджан и Камбоджа обсудили совместные военные учения

    Происшествия
    • 13 октября, 2026
    • 17:25
    Азербайджан и Камбоджа обсудили совместные военные учения

    Министр обороны генерал-полковник Закир Гасанов встретился с делегацией во главе с премьер-министром Королевства Камбоджа Хун Манетом, находящимся с визитом в Азербайджане.

    Об этом Report сообщили в Минобороны Азербайджана.

    На встрече была предоставлена ​​подробная информация об исторической Победе азербайджанской армии в 44-дневной Отечественной войне, а также о боевом опыте, приведшем к этой Победе.

    Обсуждены перспективы сотрудничества Азербайджана и Камбоджи в военной, военно-технической и военно-образовательной сферах.

    Стороны подчеркнули важность развития отношений в области обороны и безопасности, включая проведение совместных учений и обмен опытом.

    Также состоялся подробный обмен мнениями по другим вопросам, представляющим взаимный интерес.

    Азербайджан и Камбоджа обсудили совместные военные учения
    Азербайджан и Камбоджа обсудили совместные военные учения

    Закир Гасанов Азербайджано-камбоджийские отношения
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    Azərbaycan ilə Kamboca arasında birgə hərbi təlimlərin keçirilməsi müzakirə olunub
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