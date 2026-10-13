Азербайджан и Камбоджа обсудили совместные военные учения

Министр обороны генерал-полковник Закир Гасанов встретился с делегацией во главе с премьер-министром Королевства Камбоджа Хун Манетом, находящимся с визитом в Азербайджане.

Об этом Report сообщили в Минобороны Азербайджана.

На встрече была предоставлена ​​подробная информация об исторической Победе азербайджанской армии в 44-дневной Отечественной войне, а также о боевом опыте, приведшем к этой Победе.

Обсуждены перспективы сотрудничества Азербайджана и Камбоджи в военной, военно-технической и военно-образовательной сферах.

Стороны подчеркнули важность развития отношений в области обороны и безопасности, включая проведение совместных учений и обмен опытом.

Также состоялся подробный обмен мнениями по другим вопросам, представляющим взаимный интерес.