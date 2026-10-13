В Брюсселе из-за утечки угарного газа в школе пострадали четыре человека
Другие страны
- 13 октября, 2026
- 17:04
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В районе Сен-Жиль в Брюсселе (Бельгия) школа имени Сен-Жан-Батиста де ла Салль была эвакуирована из-за утечки угарного газа.
Как передает Report, об этом сообщают бельгийские медиа.
По словам мэра Сен-Жиля Жана Спинетта, причиной инцидента стала неисправность котла. Он сообщил, что котельная соединена с 11 классными комнатами техническим воздуховодом. В результате инцидента один взрослый был госпитализирован, трое детей отравились продуктами горения.
Муниципалитет организовал в мэрии пункт приема для эвакуированных учеников.
В здании расположены как начальная, так и средняя школа.
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