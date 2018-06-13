Энергетика
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13:00 / Среднемесячная зарплата в нефтяном секторе Азербайджана увеличиласьПросмотреть эту новость позже
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11:22 / Азербайджанская нефть подешевелаПросмотреть эту новость позже
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19:35 / Цена нефти Brent опустилась ниже $74 впервые с 5 июняПросмотреть эту новость позже
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11:17 / Шахин Мустафаев: Проекты ЮГК, TANAP и TAP еще больше повышают международный авторитет АзербайджанаПросмотреть эту новость позже
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18:39 / По трубопроводу Баку-Тбилиси-Эрзурум транспортировано 3 млрд кубометров газаПросмотреть эту новость позже
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18:24 / По Баку-Тбилиси-Джейхан экспортировано 13,7 млн тонн нефти за 5 месяцевПросмотреть эту новость позже
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17:27 / Представитель ЕС прокомментировал решение нового итальянского правительства по проекту ТАРПросмотреть эту новость позже
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16:21 / SOCAR заработал 56,6 млрд манатов на продажах нефтиПросмотреть эту новость позже
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15:49 / Турецкий депутат: TANAP, наряду с природным газом, будет нести мир и благополучиеПросмотреть эту новость позже
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14:46 / SOCAR увеличил долю в SOCAR Energy GeorgiaПросмотреть эту новость позже
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14:21 / Названы доходы SOCAR в различных странахПросмотреть эту новость позже
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13:37 / Уставный капитал SOCAR Polymer Investments увеличен на 83 млн манатовПросмотреть эту новость позже
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12:54 / Ровнаг Абдуллаев: SOCAR превзошел свои достижения докризисного периода мировой нефтяной промышленностиПросмотреть эту новость позже
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12:20 / Названы причины высоких финансовых результатов SOCARПросмотреть эту новость позже
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12:07 / Добыча нефти в Азербайджане увеличиласьПросмотреть эту новость позже
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11:49 / Чистая прибыль SOCAR увеличилась почти в 6 разПросмотреть эту новость позже
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10:12 / Азербайджанская нефть продолжает падать в ценеПросмотреть эту новость позже
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09:43 / "Азеригаз" перейдет на усиленный режим работы в праздничные дниПросмотреть эту новость позже