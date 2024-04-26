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TAP AG: Расширение мощностей TAP может способствовать прогрессу ЕС в достижении целевых показателей по декаробинизации

TAP AG: Расширение мощностей TAP может способствовать прогрессу ЕС в достижении целевых показателей по декаробинизации Трансадриатический газопровод (TAP) с начала своей деятельности играет важнейшую роль в соединении Южного газового коридора с Италией, Центральной Европой и Балканским регионом.
Энергетика
26 апреля 2024 г. 11:35
TAP AG: Расширение мощностей TAP может способствовать прогрессу ЕС в достижении целевых показателей по декаробинизации

Трансадриатический газопровод (TAP) с начала своей деятельности играет важнейшую роль в соединении Южного газового коридора с Италией, Центральной Европой и Балканским регионом.

Об этом, как передает Report, заявила коммерческий директор трубопроводной компании TAP AG Мария Савова в своем выступлении на конференции "Flame -2024" в Амстердаме.

"С момента начала нашей деятельности в конце 2020 года TAP играет важнейшую роль в соединении ЮГК, Италия, Центральная Европа и Балканы. В 2023 году 16% от общего объема газа, транспортируемого по TAP, поставлялся в Италию, 18% -в Грецию", - сказала Савова, выдержки из выступления которой приводятся в социальных сетях.

Коммерческий директор TAP вновь указала на то, что удвоение мощности Трансадриатического газопровода может быть осуществлено поэтапно.

"Это [расширение системы] может решить проблемы безопасности поставок и способствовать продвижению ЕС к достижению целевых показателей по декаробинизации за счет содействия транспортировке новых объемов водорода и других возобновляемых источников из стран, расположенных вдоль Южного газового коридора в Европу", – подчеркнула Савова.

Азербайджан начал экспорт газа в Европу 31 декабря 2020 года. По договоренности между Азербайджаном и ЕС, к 2027 году поставки азербайджанского газа должны достичь минимум 20 млрд кубометров в год.

При этом, к концу 2025 года газопровод TAP в рамках первого этапа расширения будет готов принимать дополнительно 1,2 млрд кубометров азербайджанского газа, из которых с 2026 года 1 млрд кубометров получит Италия, еще 200 млн кубометров – Албания.

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