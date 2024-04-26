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Минэнерго Казахстана прогнозирует рост добычи газа в стране в этом году

Минэнерго Казахстана прогнозирует рост добычи газа в стране в этом году Казахстан в 2024 году планирует добыть около 60,5 млрд кубометров газа.
Энергетика
26 апреля 2024 г. 09:49
Минэнерго Казахстана прогнозирует рост добычи газа в стране в этом году

Казахстан в 2024 году планирует добыть около 60,5 млрд кубометров газа.

Как передает Report, об этом сообщило министерство энергетики Казахстана.

"Министерством энергетики совместно с АО НК "QazaqGaz" сформирован прогнозный баланс газа до 2030 года. В последние годы добыча газа в стране устойчиво растет. Так, согласно прогнозному балансу газа в 2024 году ожидается рост добычи газа до 60,456 млрд кубометров",- говорится в сообщении ведомства.

По данным Минэнерго, производство товарного газа в стране в 2024 году планируется в объеме 28,054 млрд кубометров.

"Согласно прогнозному балансу газа, текущее внутреннее потребление в 2024 году составляет 20,9 млрд кубометров",- говорится в сообщении.

Минэнерго отмечает, что более 85% добычи газа в Казахстане обеспечивают проекты Тенгиз (27%), Карачаганак (38%) и Кашаган (20%).

За 2023 год добыча газа в Казахстане составила 59,063 млрд кубометров, в том числе с крупных месторождений Тенгиз – 16,009 млрд кубометров, Карачаганак – 22,385 млрд кубометров, Кашаган – 11,856 млрд кубометров и прочие – 8,813 млрд кубометров.

По расчетам Report, общая добыча газа в Казахстане в 2024 году увеличится на 2,4%.

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