Глава TotalEnergies ждет сохранения напряженности на рынке СПГ до 2026 года

Цены на сжиженный природный газ (СПГ) в 2025-2026 годах останутся высокими, поскольку задержится запуск ряда крупных проектов.

Цены на сжиженный природный газ (СПГ) в 2025-2026 годах останутся высокими, поскольку задержится запуск ряда крупных проектов.

Как передает Report со ссылкой на "Интерфакс", уверен глава TotalEnergies Патрик Пуяннэ.

"У меня позитивный взгляд на (цены на СПГ) в 2025-2026 годах. Мы не наивны - с 2027 года на рынок выйдут новые проекты. Я не говорю "с 2026 года", потому что некоторые проекты задержатся, я уверен, и это крупные проекты. Мы увидим новые проекты в США и Катаре, которые будут иметь влияние на рынок", - сказал он на конференц-call с инвесторами.