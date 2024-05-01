Президент: Азербайджан и Армения проводят работу по делимитации и демаркации без каких-либо посредников

Началась делимитация границ, ведутся даже работы по демаркации. И все это происходит прямо сейчас, во время моего выступления. Нашим двум странам удалось добиться этого без каких-либо посредников. Это еще раз показывает, что нам не нужны посредники, особе

Началась делимитация границ, ведутся даже работы по демаркации. И все это происходит прямо сейчас, во время моего выступления. Нашим двум странам удалось добиться этого без каких-либо посредников. Это еще раз показывает, что нам не нужны посредники, особенно те, кто преследуют свои цели, не хочет помогать, а хочет вмешиваться в наш регион ради достижения своих политических и экономических интересов. Они лишь хотят вновь подлить масла в огонь.

Как сообщает Report, об этом заявил президент Азербайджана Ильхам Алиев в ходе выступления на церемонии открытия VI Всемирного форума по межкультурному диалогу "Диалог ради мира и глобальной безопасности", начавшего работу 1 мая в Баку.

"Мы не допустим вспышки очередного конфликта на Южном Кавказе. После тридцатилетнего противостояния Азербайджан и Армения ясно понимают, что хотят мира на Южном Кавказе. А достичь такого мира можно только путем нормализации отношений между Азербайджаном и Арменией", - сказал глава государства.