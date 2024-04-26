SOCAR и TotalEnergies закрыли сделку по продаже компании ADNOC по 15% в проекте Абшерон

Компания SOCAR и французская нефтегазовая компания TotalEnergies закрыли сделку по продаже компании ADNOC из ОАЭ по 15% акций в проекте разработки газового месторождения "Абшерон" в азербайджанском секторе Каспийского моря.

Компания SOCAR и французская нефтегазовая компания TotalEnergies закрыли сделку по продаже компании ADNOC из ОАЭ по 15% акций в проекте разработки газового месторождения "Абшерон" в азербайджанском секторе Каспийского моря.

Об этом сообщили Report в компании TotalEnergies.

"Сделка по продаже компании ADNOC по 15% акций в проекте со стороны SOCAR и TotalEnergies была закрыта в феврале текущего года. Таким образом, с закрытием сделки доля французской компании и SOCAR в проекте составит по 35%, ADNOC - 30%", - отметили в компании.

В августе 2023 года компания ADNOC подписала соглашение с SOCAR и французской компанией TotalEnergies о приобретении в целом 30% доли участия в газоконденсатном месторождении "Абшерон".

Месторождение "Абшерон", расположенное примерно в 100 км к юго-востоку от Баку в азербайджанском секторе Каспийского моря, эксплуатируется JOCAP - совместной операционной компанией Absheron Petroleum. Первый газ с "Абшерона" был получен в начале июля 2023 года.