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Байрактар: Турция рассчитывает на расширение энергопартнерства с Грецией

Байрактар: Турция рассчитывает на расширение энергопартнерства с Грецией Турция и Греция провели сегодня первый энергетический форум.
Энергетика
26 апреля 2024 г. 17:32
Байрактар: Турция рассчитывает на расширение энергопартнерства с Грецией

Турция и Греция провели сегодня первый энергетический форум.

Об этом сообщает Report со ссылкой на сообщение министерства энергетики и природных ресурсов Турции.

Министр энергетики и природных ресурсов Турции Алпарслан Байрактар в своем обращении к участникам форума отметил, что Анкара рассчитывает на расширение партнерских отношений с Афинами.

"Мы надеемся, что этот форум станет началом новой эры возможностей в области энергетики между Турцией и нашим соседом Грецией", - сказал он.

Министр подчеркнул, что Турция играет важную роль в [обеспечении] энергетической безопасности Европы.

“Развитие регионального сотрудничества является важной частью наших национальных и международных целей энергетической безопасности. Мы стремимся к расширению партнерских отношений и ценим активизацию усилий частного сектора, а также межправительственного сотрудничества", - сказал Байрактар.

Он добавил, что последний меморандум о взаимопонимании, подписанный между турецкой корпорацией по передаче электроэнергии TEİAŞ и греческим независимым оператором по передаче энергии IPTO является примером того сотрудничества, к которому стороны стремятся.

"Мы должны продолжить поддержку усилий по декарбонизации региона для электрификации и цифровизации наших энергетических систем", - отметил глава Минэнерго Турции.

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