Байрактар: Турция рассчитывает на расширение энергопартнерства с Грецией

Турция и Греция провели сегодня первый энергетический форум.
Об этом сообщает Report со ссылкой на сообщение министерства энергетики и природных ресурсов Турции.
Министр энергетики и природных ресурсов Турции Алпарслан Байрактар в своем обращении к участникам форума отметил, что Анкара рассчитывает на расширение партнерских отношений с Афинами.
"Мы надеемся, что этот форум станет началом новой эры возможностей в области энергетики между Турцией и нашим соседом Грецией", - сказал он.
Министр подчеркнул, что Турция играет важную роль в [обеспечении] энергетической безопасности Европы.
“Развитие регионального сотрудничества является важной частью наших национальных и международных целей энергетической безопасности. Мы стремимся к расширению партнерских отношений и ценим активизацию усилий частного сектора, а также межправительственного сотрудничества", - сказал Байрактар.
Он добавил, что последний меморандум о взаимопонимании, подписанный между турецкой корпорацией по передаче электроэнергии TEİAŞ и греческим независимым оператором по передаче энергии IPTO является примером того сотрудничества, к которому стороны стремятся.
"Мы должны продолжить поддержку усилий по декарбонизации региона для электрификации и цифровизации наших энергетических систем", - отметил глава Минэнерго Турции.