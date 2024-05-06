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Китай собрался закупать газ в Канаде

Китай собрался закупать газ в Канаде С 2028 года китайская энергетическая компания Sinopec может начать закупки 1,5 миллиона тонн сжиженного природного газа (СПГ) у канадской Pembina Pipeline.
Энергетика
6 мая 2024 г. 19:40
Китай собрался закупать газ в Канаде

С 2028 года китайская энергетическая компания Sinopec может начать закупки 1,5 миллиона тонн сжиженного природного газа (СПГ) у канадской Pembina Pipeline.

Как передает Report, о соответствующих переговорах со ссылкой на собственные источники пишет Reuters.

Источником поставок должен стать строящийся завод Cedar LNG мощностью три миллиона тонн СПГ в год. Он является совместным предприятием самой Pembina и индийской Haisla First Nation. Стоимость проекта оценивается в четыре миллиарда долларов. Помимо закупок газа, Sinopec хотела бы получить долю в проекте, но какую, не сообщается.

Предполагается, что Cedar станет одним из первых экспортных терминалов СПГ в Канаде. Он должен обеспечить прямой доступ канадского газа на азиатские рынки. Таким образом, страна может начать уходить от экспортной зависимости от США.

Ранее Sinopec договорилась о закупке четырех миллионов тонн СПГ в год в Катаре у государственной QatarEnergy в течение 27 лет.

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Версия на английском языке China's Sinopec in talks for gas offtake, stake in Canada's Cedar LNG

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