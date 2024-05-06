Гендиректор: АБР планирует принять участие в проекте подводного кабеля через Грузию в ЕС

Азиатский банк развития (АБР) планирует принять участие в проекте подводного кабеля через Грузию в ЕС.

Азиатский банк развития (АБР) планирует принять участие в проекте подводного кабеля через Грузию в ЕС.

Об этом в интервью Report сказал генеральный директор регионального департамента АБР по Центральной и Западной Азии Евгений Жуков.

"Мы хотим помочь правительству [Азербайджана] достичь поставленных целей, а именно, чтобы к 2030 году 30% энергии страны производилось из возобновляемых источников. Также продолжается обсуждение строительства подводного кабеля через Грузию в ЕС. Всемирный банк осуществляет роль координатора и оказывает техническую помощь в подготовке технико-экономического обоснования. Но как только будет получено подтверждение концепции, мы будем рады принять участие в этом проекте. Несколько дней назад мы также отметили, что правительства трех стран - Азербайджана, Казахстана и Узбекистана - подписали Меморандум о взаимопонимании в отношении подводного кабеля, который соединит западную часть Узбекистана и Казахстан с Азербайджаном через Каспийское море. То есть речь снова о коридоре зеленой энергии", - сказал Жуков.

По его словам, АБР также может быть вовлечен в проект "Зеленый коридор Азербайджан-ЕС".

"Могу сказать, что если технико-экономическое обоснование покажет, что эта идея осуществима, мы будем очень заинтересованы обсудить свое участие в подобном проекте как с Азербайджаном, так и с Грузией. Я уверен, что это будет очень крупный проект, поэтому здесь найдется место и для Всемирного банка, и АБР и других", - добавил он.

С полным текстом интервью с Евгением Жуковым можно ознакомиться по ссылке.