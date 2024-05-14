Задержан начальник Главуправления кадров МО РФ генерал-лейтенант Кузнецов

В России задержан начальник Главного управления кадров Министерства обороны генерал-лейтенант Юрий Кузнецов.

В России задержан начальник Главного управления кадров Министерства обороны генерал-лейтенант Юрий Кузнецов.

Как передает Report , об этом сообщает ТАСС со ссылкой на правоохранительные органы.

"Генерал-лейтенант Кузнецов задержан как подозреваемый в уголовном преступлении. Расследованием дела занимается Главное военно-следственное управление СК РФ. Следователь уже обратился в суд для избрания генералу меры пресечения в виде заключения под стражу", - сказал собеседник агентства.

Ю.Кузнецов ранее также возглавлял Восьмое управление Генштаба ВС РФ и Службу защиты гостайны.