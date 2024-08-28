Эксперт: Транскаспийский коридор демонстрирует хорошую динамику

Транскаспийский маршрут демонстрирует в последние годы впечатляющую динамику.

Транскаспийский маршрут демонстрирует в последние годы впечатляющую динамику.

Об этом казахстанскому бюро Report заявил политолог Эдуард Полетаев.

"Изменения векторов торгово-экономических отношений на Евразийском континенте, происходящие в последнее время, активизировали деятельность ряда стран, увидевших для себя в сложившейся ситуации окно возможностей. Одной их таких стран является Казахстан, обладающий транспортно-логистическим потенциалом благодаря географическому положению в сердце Евразии", - заявил Полетаев.

Свое мнение он подкрепил конкретными цифрами. Так, в 2023 году объем перевозок по Транскаспийскому международному транспортному маршруту (ТМТМ) увеличился на 65%, достигнув 2,76 млн тонн. А за 7 месяцев 2024 года объемы перевозок достигли 2,56 млн тонн, что на 63% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. По итогам 2024 года грузоперевалка по ТМТМ ожидается в размере 4,2 млн тонн.

"ТМТМ сегодня выступает надежной альтернативой традиционному морскому пути через Индийский океан. Для ключевых стран, через которые он проходит, а это Китай, Казахстан, Азербайджан, Грузия и Турция, маршрут дает выгодные возможности", - отметил политолог.

Полетаев заметил, что страны Юго-Восточной Азии, Персидского залива и Европы также заинтересованы в развитии TMTM.

"Правительством Казахстана ведется работа по реализации Дорожной карты по устранению "узких мест" и развитию Среднего коридора до 2027 года между РК, Азербайджаном, Турцией и Грузией, что позволит увеличить пропускную способность этого маршрута до 10 млн тонн в год", - отмечено в сообщении пресс-службы казахстанского кабинета.

По словам Полетаева, пока важным сухопутным каналом, связывающим Северо-Восточную Азию и Европу, является Транссибирская магистраль. Более 90% грузов по-прежнему доставляется морским путем, однако, чтобы попасть в страны Старого света по морю грузам из Шанхая или Гонконга понадобится больше месяца, а пропускная способность Суэцкого канала приближается к предельной.

Развитие сухопутного транзита совпадает с тактическими задачами реализации "Экономического пояса Шелкового пути", и интересами стран, по территории которых пролегает транспортный маршрут.

Эксперт напомнил, что в предыдущие годы была проведена серьезная работа, обосновывающая необходимость преодоления транспортной изолированности Казахстана и стран Центральной Азии. Не имеющие выхода к морю страны торгуют на 30% меньше, чем морские державы. К тому же роль сухопутных маршрутов с 2020 г. из-за пандемии COVID-19 значительно выросла. Более 80% китайских товаров для европейских покупателей доставляется в контейнерах.

По его словам, страны континента стремятся участвовать в транзите контейнеров, поскольку помимо прибыли это помогает модернизировать собственные транспортно-логистические сети. Так, соглашения, подписанные в ноябре 2023 г. между Казахстаном и Китаем, стали основой для укрепления транзитных потоков с Востока на Запад. Ратификация этих соглашений в июле 2024 г. ускорила процесс внедрения и цифровизации контейнерных поездов по маршруту Китай – Европа.

"Создание единого мультимодального сервиса для всего маршрута значительно повысило его эффективность. Ключевую роль сыграла цифровизация. СП Middle Corridor Multimodal Ltd, созданное на базе Международного финансового центра "Астана", объединило железнодорожные администрации Казахстана, Азербайджана и Грузии, что позволило более эффективно управлять маршрутом, упростив логистические операции по принципу "единого окна", - заметил Эдуард Полетаев.

Уже есть платформа, благодаря которой интегрированы информационные системы железных дорог Казахстана и Азербайджана. "Следующим этапом станет подключение грузинских железных дорог", - резюмировал политолог.