О нас

Замминистра РК: Создание безъядерных зон помогают укрепить доверие между странами

Замминистра РК: Создание безъядерных зон помогают укрепить доверие между странами Сегодняшняя встреча представляет собой важный инструмент поддержания доверия между странами.
Другие страны
27 августа 2024 г. 15:08
Замминистра РК: Создание безъядерных зон помогают укрепить доверие между странами

Международная конференция по укреплению сотрудничества между зонами, свободными от ядерного оружия представляет собой важный инструмент поддержания доверия между странами.

Об этом казахстанскому бюро Report заявил первый заместитель министра иностранных дел Республики Казахстан Акан Рахметуллин.

Он отметил, что практика создания зон, свободных от ядерного оружия, является "мощным инструментом" в сфере его нераспространения.

"Сегодняшняя конференция собрала вместе все безъядерные страны, которые взяли на себя обязательства не разрабатывать, не испытывать и не применять ядерное оружие. Двухдневное совещание позволит обсудить способы мирного ядерного разоружения и нераспространения", - сказал замминистра.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на английском языке Kazakh deputy FM: Creation of nuclear-free zones helps to strengthen trust between countries

Другие новости из категории

Зеленский заявил об успешном испытании украинской баллистической ракеты
Зеленский заявил об успешном испытании украинской баллистической ракеты
27 августа 2024 г. 16:08
Лавров: США не до конца осознают последствия возможной ядерной войны
Лавров: США не до конца осознают последствия возможной ядерной войны
27 августа 2024 г. 15:43
Министры обороны ЕС обсудят использование активов РФ для военной помощи Украине
Министры обороны ЕС обсудят использование активов РФ для военной помощи Украине
27 августа 2024 г. 14:54
Лукашенко: В Беларуси создадут образовательный хаб, не хуже Гарварда
Лукашенко: В Беларуси создадут образовательный хаб, не хуже Гарварда
27 августа 2024 г. 14:30
В Дании продолжится сокращение госадминистрации
В Дании продолжится сокращение госадминистрации
27 августа 2024 г. 14:07
Моди обсудил с Путиным двустороннее партнерство
Моди обсудил с Путиным двустороннее партнерство
27 августа 2024 г. 13:59
В Индии обрушился памятник национальному герою
В Индии обрушился памятник национальному герою
27 августа 2024 г. 13:43
В бюджете Украины не хватает более 12.1 млрд долларов на нужды обороны
В бюджете Украины не хватает более 12.1 млрд долларов на нужды обороны
27 августа 2024 г. 13:43
Представитель Генсека ООН: Создание безъядерной зоны на Ближнем Востоке - в приоритете
Представитель Генсека ООН: Создание безъядерной зоны на Ближнем Востоке - в приоритете
27 августа 2024 г. 13:37
Песков допустил, что дело Дурова может стать политическим
Песков допустил, что дело Дурова может стать политическим
27 августа 2024 г. 13:29

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi