Замминистра РК: Создание безъядерных зон помогают укрепить доверие между странами

Сегодняшняя встреча представляет собой важный инструмент поддержания доверия между странами.

Международная конференция по укреплению сотрудничества между зонами, свободными от ядерного оружия представляет собой важный инструмент поддержания доверия между странами.

Об этом казахстанскому бюро Report заявил первый заместитель министра иностранных дел Республики Казахстан Акан Рахметуллин.

Он отметил, что практика создания зон, свободных от ядерного оружия, является "мощным инструментом" в сфере его нераспространения.

"Сегодняшняя конференция собрала вместе все безъядерные страны, которые взяли на себя обязательства не разрабатывать, не испытывать и не применять ядерное оружие. Двухдневное совещание позволит обсудить способы мирного ядерного разоружения и нераспространения", - сказал замминистра.