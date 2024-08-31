Паоло фон Ширах: Западным странам нужна большая осведомленность о реалиях на Южном Кавказе

Паоло фон Ширах: Западные страны нуждаются в более полной информации о Южном Кавказе

Южный Кавказ славится тем, что является воротами и точкой пересечения между Европой и Центральной Азией. Установление прочного мира и стабильности в регионе в результате подписания мирного договора между Азербайджаном и Арменией позволит еще больше укрепить роль региона в качестве транспортного хаба.

Об этом Report заявил президент Института глобальной политики и профессор политологии и международных отношений в Bay Atlantic University (BAU) в Вашингтоне, округ Колумбия Паоло фон Ширах (Paolo von Schirach).

"Подписание мирного договора между Баку и Ереваном представляет собой выгодный исход для всех стран региона. Укрепление статуса Южного Кавказа как транспортно-логистического хаба требует значительных инвестиций. Однако инвесторы зачастую не решаются вкладывать деньги, не убедившись в устойчивости мира.

С моей точки зрения, азербайджанская сторона стремится как можно скорее завершить этот процесс, в то время как нынешнее армянское правительство ведет себя иначе. Премьер-министр Пашинян находится под политическим давлением, что создает проблему, поскольку для успешного заключения соглашения нужен надежный и авторитетный партнер, способный не только подписать договор, но и исполнять его", - считает профессор.

Если Пашинян будет свергнут из-за внутренней политической нестабильности, считает он, это усложнит процесс. "Я надеюсь, что этого не произойдет. И еще раз подчеркну: я хотел бы, чтобы все в Армении, как и в других странах, осознали, что мир приносит возможности для инвестиций и общего процветания, в то время как война лишь приносит разрушения", - подчеркнул он.

По мнению эксперта, еще одной преградой на пути к подписанию мирного соглашения, что откроет дорогу процветанию всего Южного Кавказа, является угроза от установленных армянской стороной в период оккупации азербайджанских территорий мин.

Процесс разминирования является крайне трудоемким и медленным, требующим значительных затрат как со стороны самого государства, так и поддержки от других стран мира.

"Разминирование является невероятно сложной, дорогостоящей, опасной и медленной задачей. Я сомневаюсь, что многие по всему миру осознают масштаб минной угрозы в вашей стране. Знаю, что правительство неоднократно обращалось к армянской стороне с просьбой предоставить карты минных полей. Вы даже смогли их получить, но с одним большим "но": эти карты не соответствуют действительности и не содержат достаточной информации для облегчения работы. Если регион не будет полностью очищен от мин, бывшие вынужденные переселенцы не смогут вернуться в свои дома. Уверен, что в стране есть множество профессионалов, занимающихся разминированием освобожденных территорий. Однако дополнительная финансовая помощь была бы весьма уместной. Насколько мне известно, поддержка, которую вы получаете, недостаточна, поскольку речь идет о миллиардных суммах", - пояснил он.

По словам американского профессора, страны Запада не только недостаточно осведомлены о минном загрязнении территорий Азербайджана, но и не имеют достоверной информации о 30-летнем конфликте между странами Южного Кавказа.

"Вам необходимо сформировать собственный нарратив и рассказать правду о том, как ваш народ подвергался геноциду, и представить это миру. К сожалению, у армянской стороны хорошо организованная и финансируемая диаспору в разных странах, включая Соединенные Штаты. Из-за этого существует множество искажений и даже откровенно ложных сведений, которым, не имея альтернативы, люди начинают верить.

В результате этого сложилось ложное представление о том, что армяне являются жертвами, а азербайджанцы - агрессорами, хотя на самом деле это не так. Территориальные вопросы в основном решены, но не окончательно. Я понимаю, что пока нет окончательного мирного соглашения и требуется еще согласование границ и других деталей. Впереди еще много работы. Тем не менее Азербайджан может с гордостью заявить всему миру, что восстановил контроль над своей суверенной территорией, что является значительным достижением", - сказал он.

Однако в западных СМИ то и дело утверждается, что армяне боятся нападения и что истинная цель Азербайджана - завоевание Армении, что звучит довольно странно, сказал фон Ширах.

"На самом деле, я не наблюдаю никаких признаков военных приготовлений. Как человек, бывавший в Азербайджане, могу с уверенностью сказать, что в стране царит мирная обстановка, и она славится своей толерантностью и уважением к представителям всех народов и конфессий. Кроме того, вы также создаете условия для армянского населения, которые 30 лет проживали в

Карабахе", - отметил Паоло фон Ширах.

Он также подчеркнул, что западные СМИ демонстративно умалчивают о случаях армянского вандализма, направленных против азербайджанских архитектурных и исторических памятников в Карабахе. Этот аспект конфликта часто игнорируется или минимизируется в западной прессе, несмотря на наличие значительных свидетельств разрушений и актов вандализма, совершенных армянскими силами.

"Я искренне считаю, что западный мир, включая Америку, заслуживает более полной информации о происходящем здесь, а также об ужасных разрушениях, вызванных более чем 30-летней армянской оккупацией", - добавил эксперт.