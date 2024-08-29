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АФФА обнародовала причину наложения штрафа на футбольный клуб "Зиря"

АФФА обнародовала причину наложения штрафа на футбольный клуб "Зиря" Ассоциация футбольных федераций Азербайджана (АФФА) обнародовала причину, по которой дисциплинарный комитет наложил штраф в размере 2000 манатов на бакинский футбольный клуб "Зиря".
Футбол
29 августа 2024 г. 13:06
АФФА обнародовала причину наложения штрафа на футбольный клуб Зиря

Ассоциация футбольных федераций Азербайджана (АФФА) обнародовала причину, по которой дисциплинарный комитет наложил штраф в размере 2000 манатов на бакинский футбольный клуб "Зиря".

Как сообщил Report председатель дисциплинарного комитета АФФА Эркин Гусейнов, клуб не выполнил требования представителя ассоциации и не создал необходимые условия для допинг-контроля футболистов после матча с "Шамахы" в рамках IV тура Премьер-лиги Азербайджана.

"Представитель АФФА проводит совещание за 120 минут до игры и дает свои указания. Комната для допинг-контроля должна быть чистой. В комнате должна быть вода, а рядом обязательно уборная. После матча АФФА отбирает трех игроков от каждого клуба и проводит тест на допинг. Однако клуб "Зиря" не выполнил условия, мы приняли решение, исходя из слов представителя АФФА", - сказал он.

В свою очередь глава пресс-службы "Зиря" Эльмар Абдуллазаде заявил, что три представителя клуба – Анже Муцинзи, Давит Волкови и Гисмат Алиев прошли допинг контроль после матча.

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