АФФА обнародовала причину наложения штрафа на футбольный клуб "Зиря"

Ассоциация футбольных федераций Азербайджана (АФФА) обнародовала причину, по которой дисциплинарный комитет наложил штраф в размере 2000 манатов на бакинский футбольный клуб "Зиря".

Ассоциация футбольных федераций Азербайджана (АФФА) обнародовала причину, по которой дисциплинарный комитет наложил штраф в размере 2000 манатов на бакинский футбольный клуб "Зиря".

Как сообщил Report председатель дисциплинарного комитета АФФА Эркин Гусейнов, клуб не выполнил требования представителя ассоциации и не создал необходимые условия для допинг-контроля футболистов после матча с "Шамахы" в рамках IV тура Премьер-лиги Азербайджана.

"Представитель АФФА проводит совещание за 120 минут до игры и дает свои указания. Комната для допинг-контроля должна быть чистой. В комнате должна быть вода, а рядом обязательно уборная. После матча АФФА отбирает трех игроков от каждого клуба и проводит тест на допинг. Однако клуб "Зиря" не выполнил условия, мы приняли решение, исходя из слов представителя АФФА", - сказал он.

В свою очередь глава пресс-службы "Зиря" Эльмар Абдуллазаде заявил, что три представителя клуба – Анже Муцинзи, Давит Волкови и Гисмат Алиев прошли допинг контроль после матча.