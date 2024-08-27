Посол: Западная демократия и парламентаризм вовсе не синонимы справедливости и объективности

Посол Азербайджана в Нидерландах Рахман Мустафаев.

Подписание мирного договора между Баку и Ереваном станет важнейшим гарантом безопасности на Южном Кавказе. Одним из ключевых условий Азербайджана для достижения этого соглашения является требование к Армении внести изменения в ее конституцию, где содержатся территориальные претензии к Азербайджану. При этом страны ЕС, включая Нидерланды, активно стремятся повлиять на мирный процесс, вмешиваясь в него, подпитывая какие-то несбыточные надежды Армении.

В интервью Report посол Азербайджана в Нидерландах Рахман Мустафаев рассказал о предвзятом и провокационном подходе нидерландского парламента к Азербайджану. В беседе дипломат также уделил внимание усилиям азербайджанской стороны по противодействию этой несправедливой политике, а также прокомментировал текущие тенденции в двусторонних отношениях.

- В последнее время в политических кругах стран-членов ЕС активно обсуждается поднятый Азербайджаном вопрос о необходимости внесения изменений в конституцию Армении для удаления формулировок, затрагивающих суверенитет нашей страны. В парламенте Нидерландов недавно также был затронут этот вопрос. Могли бы вы рассказать, о чем шла речь?

- Действительно, в июле группа депутатов нижней палаты нидерландского парламента направила письменный запрос главе МИД с просьбой ответить на 8 вопросов, связанных с этим, подчеркну, абсолютно обоснованным, требованием азербайджанской стороны, Мы, как и авторы запроса, с нетерпением ждем ответа МИД.

- Что же так беспокоит депутатов?

- С ноября 2020 года депутатов нидерландского парламента беспокоит только один вопрос - как создать для Армении максимально благоприятные внешние условия для реализации ее претензий к Азербайджану.

- Какие вопросы ставятся в этом парламентском обращении?

- Чтобы понять ту недружественную атмосферу, в которой формируется позиция парламента, а затем принимаются решения на уровне МИД этой страны, я приведу несколько вопросов без существенных сокращений. Вот, например, первый вопрос: "Разделяете ли вы мнение армянского политического эксперта, содержащееся в статье (далее идет ссылка на статью в армянской прессе), что требование Азербайджана о необходимости внесения изменений в конституцию Армении является главным препятствием в мирных переговорах между двумя странами?". Или: "Признаете ли вы, что складывается впечатление, что Азербайджан постоянно выступает в мирном процессе с новыми требованиями…?", "Известно ли вам о существующих в Армении опасениях, что Азербайджан … ". И наконец: "Готово ли правительство изучить вопрос о том, какие меры Нидерланды и его партнеры могут предпринять для усиления давления на Азербайджан для завершения мирного процесса с Арменией?". Как видите, о каком-либо объективном, сбалансированном и конструктивном подходе парламента речь не идет.

- Возникает вопрос - почему в стране с такими сильными традициями демократии и парламентаризма возникают такие предвзятые и провокационные подходы ?

- Западная демократия и парламентаризм не являются синонимами справедливости и объективности. Это касается в первую очередь нидерландского парламента, который не ставит перед собой цель содействовать справедливому постконфликтному урегулированию. Он решает двуединую задачу - задачу сдерживания Азербайджана, проводящего независимую политику, стремительно набирающего вес и влияние в мире, создания вокруг нашей страны неблагоприятной внешней среды, и в то же время максимального усиления Армении - в политическом, экономическом и военном отношениях.

- Как же формируются эти вопросы?

- Механизм здесь простой - армянская сторона выходит на нидерландских депутатов, как правило из христианских или крайне правых партий, и просят "осудить" Азербайджан, поддержать "многострадальную христианскую Армению" в ее противостоянии с "коварным и хорошо вооруженным мусульманским Азербайджаном". Отмечу при этом, что большинство депутатов настолько заражены вирусом азербайджанофобии, что особо уговаривать их не приходится - они готовы использовать любой повод для атаки на нашу страну.

С октября 2020 по май 2024 года ими было принято 26 откровенно провокационных антиазербайджанских резолюций, правительству было задано свыше 200 вопросов в аналогичном духе. Ни одна страна в нидерландском парламенте не пользуется таким "вниманием" как Азербайджан.

- Есть еще примеры предвзятого подхода нидерландского парламента к нашей стране?

- Вы абсолютно правильно упомянули именно парламент, а не депутатов. Речь идет о позиции не отдельных депутатов, а именно парламента как законодательной ветви власти.

Что касается примеров, то их предостаточно. Например, в июне комиссия по иностранным делам парламента этой страны анонсировала поездку депутатов на Южный Кавказ для ознакомления с региональной ситуацией и прояснения отношений России со странами региона. В итоге в июле поездка состоялась, но только в Грузию и Армению. Азербайджан - ключевая страна, которая определяет общий вектор регионального развития, был демонстративно проигнорирован.

Кстати, когда я прямо спросил одного из членов комиссии по иностранным делам, чем объясняется подобное отсутствие интереса к визитам в нашу страну и общению с нашими депутатами, политиками, ответ был: "А зачем нам визиты в Азербайджан? Мы всю необходимую информацию по вашей стране берем из газет". Как говорится, no comments.

Или еще пример - в июне в стенах парламента был проведен круглый стол на тему "Геополитические вызовы по европейскому периметру: Армения и Грузия". То есть, откровенно демонстративное пренебрежение в отношении Азербайджана в сочетании с наивным убеждением, что геополитические процессы в нашем регионе можно рассматривать в отрыве от позиции и политики нашей страны.

И, наконец, недавно комиссия по иностранным делам нижней палаты нидерландского парламента поддержала запрос группы французско-армянской дружбы в нижней палате парламента Франции о создании "совместного координационного механизма по армянским вопросам". Видимо, нидерландским депутатам уже не хватает информации, почерпнутой из армянских источников, и им срочно требуется координация с французскими депутатами. Фактически, речь идет уже о новом уровне анти-азербайджанской кампании - о формировании франко-нидерландской парламентской коалиции, направленной против нашей страны.

- А какова позиция официальной Гааги по данному вопросу?

- Правительство в Нидерландах формируется партиями, победившими на выборах и составляющими коалицию парламентского большинства. Его программа утверждается парламентом, и оно подотчетно ему. По этой причине правительство и МИД этой страны крайне редко возражают парламенту по вопросам, связанным с нашей страной. В основном, они послушно - в той или иной степени - исполняют поручения депутатов, в своих ответах в подавляющем большинстве случаев опираются на армянские нарративы и претензии. В то же время в некоторых вопросах правительство старается вести себя более прагматично, стремясь не нанести ущерб интересам Нидерландов и нидерландских компаний в Азербайджане.

- Как на все это реагирует азербайджанская сторона? Поднимали ли вы в парламенте вопрос о необходимости изменения данной позиции?

- Недавно комитет по иностранным делам Милли Меджлиса направил соответствующему комитету парламента Нидерландов письмо, в котором указал на многочисленные факты несправедливого, необъективного подхода к Азербайджану и назвал данную политику откровенной азербайджанофобией. Я думаю, что это очень точная характеристика действий нидерландских депутатов и политики парламента этой страны. Кстати, в этом послании очень четко было продемонстрировано, что нидерландские депутаты зачастую в своих вопросах и решениях даже игнорируют решения Международного Гаагского суда, что наглядно свидетельствует о степени их объективности и компетентности.

Со стороны МИД Азербайджана и нашего посольства также регулярно ставится вопрос о необходимости "смены курса", объективного подхода к региональной ситуации и более ответственного подхода к нашей стране. И следует отметить, что в результате определенные изменения в политике Гааги все же произошли.

Правительство Нидерландов выделило небольшую (по сравнению с финансовой поддержкой армян, покинувших Карабах) сумму на цели разминирования на освобожденных территориях, МИД страны предложил активизировать политический диалог, профильные министерства активно взаимодействуют с нами по вопросам подготовки Климатического саммита в Баку СОР29.

Но в целом, эти небольшие позитивные подвижки не меняют главного - фундаментальные интересы парламента и правительства этой страны совпадают и сводятся к политике сдерживания Азербайджана и всесторонней поддержки Армении. Это общий евросоюзный тренд, и Нидерланды играют в этом процессе важную роль. Естественно, что мы делаем из этого необходимые выводы и принимаем соответствующие решения.