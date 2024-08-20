Российский депутат высоко оценила выдержанную политику Азербайджана

Азербайджан ведет очень выдержанную и грамотную политику, заявила депутат Государственной Думы России Мария Бутина. Она прокомментировала визит президента России Владимира Путина в Азербайджан, подчеркнув, что встреча стала историческим событием.

Азербайджан ведет очень выдержанную и грамотную политику.

Как передает российское бюро Report, об этом заявила депутат Государственной Думы России Мария Бутина, комментируя визит президента России Владимира Путина в Азербайджан.

По словам Бутиной, встреча и переговоры в Баку стали историческим событием. Депутат отметила, что визит Путина еще раз продемонстрировал крепкие и дружеские отношения между лидерами двух стран.

"Мы видим, как тепло общались лидеры двух стран. Путин выстраивает отношения, базирующиеся на дружеской ноте и почве. Дипломатия - это когда лидеры прежде всего становятся друзьями, ведь именно оттуда рождается диалог",

Встреча президентов началась в узком формате, затем последовало теплое приветствие между главами государств и супругой президента Азербайджана.

По итогам переговоров был подписан ряд важных соглашений, что будет способствовать расширению двусторонней торговли, считает она.

Бутина особо подчеркнула важность поддержания русского языка в Азербайджане. "Очень приятно, что продолжается развитие русских школ в Азербайджане. В отличие от Армении, где русских государственных школ нет, Азербайджан уделяет огромное внимание русскому языку, что очень знаково. Думаю, в том числе благодаря этому отношения президентов настолько теплые", - сказала депутат.

По ее мнению, многое из того, что обсуждалось на переговорах, в том числе за закрытыми дверями, будет иметь долгосрочные позитивные последствия для России и Азербайджана.

Лидеры отметили необходимость продолжения диалога по урегулированию армяно-азербайджанского конфликта. "Уверена, что переговоры президентов Азербайджана и России - это начало, которое придаст импульс дальнейшей работе депутатского корпуса и правительств обеих стран", - заявила она.

Визит Владимира Путина в Баку без сомнения открывает новую страницу в истории российско-азербайджанских отношений, подытожила она.