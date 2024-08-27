Посол: За последние 4 года парламент Нидерландов принял 26 антиазербайджанских резолюций

С октября 2020 по май 2024 года в парламенте Нидерландов было принято 26 откровенно провокационных антиазербайджанских резолюций.

С октября 2020 по май 2024 года в парламенте Нидерландов было принято 26 откровенно провокационных антиазербайджанских резолюций.

Об этом в интервью Report заявил посол Азербайджана в Нидерландах Рахман Мустафаев.

"Правительству [Нидерландов] было задано свыше 200 вопросов в аналогичном [антиазербайджанском] духе. Ни одна страна в нидерландском парламенте не пользуется таким "вниманием" как Азербайджан", - рассказал он.

По словам посла, запросы формируются армянской стороной, которая выходит на нидерландских депутатов, как правило из христианских или крайне правых партий, и просят "осудить" Азербайджан, поддержать "многострадальную христианскую Армению" в ее противостоянии с "коварным и хорошо вооруженным мусульманским Азербайджаном".

"Отмечу при этом, что большинство депутатов настолько заражены вирусом азербайджанофобии, что особо уговаривать их не приходится - они готовы использовать любой повод для атаки на нашу страну", - добавил Мустафаев.

С полной версией интервью можно ознакомиться по ссылке.