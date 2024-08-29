Эксперт: Конференция COP29 в Азербайджане - демонстрация международных достижений страны

Эксперт из Вашингтона: Конференция COP29 в Азербайджане - платформа для демонстрации международных достижений страны

Проведение 29-й сессии Конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата (СОР29) в Азербайджане в ноябре текущего года открывает для страны отличные возможности еще больше заявить о себе в мировой политике.

Об этом Report заявил президент Института глобальной политики и профессор политологии и международных отношений в Bay Atlantic University (BAU) в Вашингтоне, округ Колумбия Паоло фон Ширах (Paolo von Schirach).

"Климатическая конференция COP29 в Баку - отличная возможность продемонстрировать потенциал страны. В течение 12 дней ноября в Азербайджане здесь будут находиться делегаты со всего мира, которые проведут в стране несколько дней и организуют множество дополнительных мероприятий по климатическим проблемам. Там будут тысячи людей, среди которых, в том числе и настоящие эксперты в области науки о климате, развития, экономики и энергетики", - подчеркнул он.

Проведя несколько встреч с командой организаторов климатической конференции COP29, эксперт выразил уверенность в том, что благодаря их высокому уровню профессионализма предстоящее в Баку мероприятие пройдет с большим успехом.

"Будучи в Азербайджане, мне посчастливилось принять участие в нескольких встречах с командой COP29. Откровенно говоря, процесс подготовки к такому масштабному мероприятию оказался довольно сложным, и поэтому мне не удалось полностью получить полное представление о всех аспектах подготовки, повестке дня, проблемах и переговорах. Тем не менее я могу с уверенностью сказать, что выбор нынешней команды был очень удачным, и они, безусловно, справятся со своей задачей", - отметил профессор.

По словам Паоло фон Шираха, несмотря на то, что многие страны стремятся перейти к зеленой энергии, мир будет продолжать зависеть от нефти и газа еще многие годы, безотносительно нашего отношения. "Это связано с природой жизнедеятельности человечества, поскольку у нас пока нет надежных альтернатив, способных полностью заменить нефть и газ", - сказал он.

"Переход к использованию возобновляемых источников энергии – это очень позитивная тенденция. Несмотря на то, что доля ВИЭ в мировом энергобалансе стремительно растет, следует отметить, что эта область еще не укрепилась на рынке. Другими словами, ВИЭ не может на равных конкурировать с углеродными источниками по экономической эффективности. Поэтому необходимы резервные системы или аккумуляторы, которые могут хранить электроэнергию, произведенную, например, в солнечные дни, и передавать ее в сеть или потребителям ночью. То же самое относится и к ветровой энергии. Иногда ветер бывает сильным, и я понимаю, что Баку славится своим ветром, что может давать вам преимущество в производительности по сравнению с другими регионами. Но, тем не менее, все это находится в стадии разработки, но технологии будут развиваться, или, возможно, появятся новые", - заключил он.