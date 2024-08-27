Представитель Генсека ООН: Создание безъядерной зоны на Ближнем Востоке - в приоритете

Международное сообщество должно создать новые зоны, свободные от ядерного оружия.

Международное сообщество должно создать новые зоны в мире, свободные от ядерного оружия.

Как передает казахстанское бюро Report, об этом заявила высокий представитель Генерального секретаря ООН по вопросам разоружения Изуми Накамицу на международной конференции по укреплению сотрудничества между зонами, свободными от ядерного оружия.

"Следует поощрять усилия по созданию зон в таких регионах, как Арктика, Северо-Восточная Азия и Центральная Европа. Создание новой зоны на Ближнем Востоке должна оставаться приоритетом", - сказала представитель ООН.

Она добавила, что именно продолжающийся разрушительный гуманитарный кризис в Газе и риск эскалации регионального конфликта в ближневосточном регионе подчеркивают срочность и важность создания подобной зоны.