В регионе
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18:39 / Путин: Россия соразмерно ответит на развертывание баз НАТО у ее границПросмотреть эту новость позже
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15:56 / Путин призвал задуматься о последствиях вхождения Грузии и Украины в НАТОПросмотреть эту новость позже
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13:01 / Перестрелка на ирано-пакистанской границе, 1 погибшийПросмотреть эту новость позже
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11:36 / В Турции по делу Аднана Октара арестовано 116 человекПросмотреть эту новость позже
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10:20 / Российские истребители с новым ракетным комплексом заступили на дежурство над КаспиемПросмотреть эту новость позже
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19:56 / Тегеран назвал запасы урана в странеПросмотреть эту новость позже
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17:31 / В Иране задержаны 46 пользователей соцсетейПросмотреть эту новость позже
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16:58 / Посол: Афганский народ рассчитывает на извинения от РоссииПросмотреть эту новость позже
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14:04 / Словакия выдала России члена банды Басаева Аслана ЯндиеваПросмотреть эту новость позже
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14:00 / Ваези: Трамп восемь раз просил иранскую делегацию о встрече с РоуханиПросмотреть эту новость позже
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11:47 / В России при пожаре погибли пять человекПросмотреть эту новость позже
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10:30 / Госдепартамент: США и Россия сокращают свои ядерные арсеналыПросмотреть эту новость позже
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09:38 / Более половины американцев не одобряют политику Трампа в отношении РоссииПросмотреть эту новость позже
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20:37 / Аспирант погиб, случайно выпав из окна главного здания МГУПросмотреть эту новость позже
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18:31 / В российской Туве отравились около 100 человек в закусочнойПросмотреть эту новость позже
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11:07 / В Армении раскрыта коррупционная схема освобождения от армииПросмотреть эту новость позже
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05:48 / Путин рассказал, как он изменился с момента первого избрания президентом - ВИДЕОПросмотреть эту новость позже