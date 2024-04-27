Протестующие в Армении перекрыли межгосударственную трассу в Грузию

Местные жители приграничных армянских сел Тавушской области и приехавшие поддержать их люди из других регионов страны заблокировали межгосударственную трассу из Армении в Грузию на участке в районе села Киранц (Хейримлы).

Местные жители приграничных армянских сел Тавушской области и приехавшие поддержать их люди из других регионов страны заблокировали межгосударственную трассу из Армении в Грузию на участке в районе села Киранц (Хейримлы).

Как передает Report со ссылкой ТАСС, протестующие против начала процесса делимитации границы между Азербайджаном и Арменией заблокировали проезжую часть, установили палатки и не разрешают проезд ни одному автомобилю по этой трассе.

На месте дежурит один экипаж с сотрудниками полиции, они пока не вмешиваются в происходящее.

Напомним, что 19 апреля Азербайджан и Армения предварительно согласовали прохождение отдельных участков границы непосредственно между населенными пунктами в Армении и Азербайджане соответственно Баганис-Баганис Айрым, Воскепар-Ашагы Аскипара, Киранц-Хейримлы и Беркабер-Гызылгаджилы.