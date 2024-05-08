Болгарский эксперт: Энергосотрудничество - в центре двусторонних отношений с Азербайджаном

Сотрудничество в области энергетики занимает центральное место в двусторонних отношениях с Азербайджаном.

Сотрудничество в области энергетики занимает центральное место в двусторонних отношениях с Азербайджаном.

Об этом Report заявил политолог, исполнительный директор Болгарской школы политики Иван Начев.

"В позапрошлом году было введено в коммерческую эксплуатацию межсистемное газовое соединение Греция-Болгария (IGB), благодаря которому наша страна начала получать в полном объеме согласованные объемы азербайджанского природного газа", - напомнил политолог.

По его словам, интерконнектор между Болгарией и Грецией, а также проект "Кольцо Солидарности" способствовали повышению энергобезопасности Балканского региона.

"В свою очередь, проект "Кольцо Солидарности" является наиболее быстрым эффективным решением для передачи возросших объемов газа из Азербайджана", - сказал Начев, добавив, что этот проект "повышает уровень амбиций" и имеет все условия для поставок энергии будущего - зеленого водорода из Азербайджана.

Политолог также затронул вопросы гуманитарного сотрудничества между странами: "Наряду с развитием политических отношений за прошедшие годы получили развитие и гуманитарные контакты. Хорошее сотрудничество двух стран налажено и в области образования".

Эксперт отметил, что примером тому служат действующие Центр болгарского языка и культуры при Бакинском Славянском университете и Центр азербайджанского языка и культуры при Софийском, которые являются настоящими "послами знаний и культурных связей" между двумя странами.