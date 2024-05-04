Советник АБР: Переход на чистую энергетику - хороший бизнес

Переход на экологически чистую энергетику , в первую очередь, является хорошим бизнесом.

Переход на экологически чистую энергетику, в первую очередь, является хорошим бизнесом.

Об этом корреспонденту Report в Тбилиси заявил специальный советник Азиатского банка развития Уоррен Эванс.

“Реальность такова, что в будущем ископаемое топливо в конечном итоге станет недоступным по цене. Однако ВИЭ, в частности солнечная энергия, в настоящее время дешевле электроэнергии, вырабатываемой на ископаемом топливе. Так что, переход на зеленую энергию - выгодно для всех и является хорошим бизнесом",- сказал он.

По словам советника, все это может привести к тому, что, помимо сокращения выбросов парников газов, уменьшатся также проблемы с загрязнением воздуха и повысится безопасность.

"Многие страны, которым приходится импортировать топливо, повышают свою энергетическую безопасность, переходя ВИЭ. Страны, где много возобновляемых источников энергии, переходят на электрические средства передвижения, которые к тому же дешевле. Им не нужно импортировать столько бензина, так что это очень выгодно",- считает Эванс.

Он подчеркнул, что за последние пару лет количество инвестиций АБР было направлено именно на развитие зеленой энергетики.