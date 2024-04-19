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 Азербайджан и Армения предварительно согласовали отдельные участки границы

 Азербайджан и Армения предварительно согласовали отдельные участки границы Армения и Азербайджан предварительно согласовали прохождение отдельных отрезков линии границы непосредственно между населенными пунктами Баганис, Воскепар, Киранц и Беркабер
Внешняя политика
19 апреля 2024 г. 17:13
 Азербайджан и Армения предварительно согласовали отдельные участки границы

Азербайджан и Армения предварительно согласовали прохождение отдельных участков границы непосредственно между населенными пунктами в Армении и Азербайджане соответственно Баганис -Баганис Айрым, Воскепар-Ашагы Аскипара, Киранц -Хейримлы и Беркабер – Гызылгаджилы.

Как сообщает Report, 19 апреля 2024 года на границе между Азербайджанской Республикой и Республикой Армения под председательством заместителя премьер-министра Азербайджанской Республики Шахина Мустафаева и вице-премьер министра Республики Армения Мгера Григоряна состоялась восьмая встреча Государственной комиссии по делимитации государственной границы между Азербайджаном и Арменией и Комиссии по вопросам делимитации государственной границы и пограничной безопасности Армении и Азербайджана.

Как договорились стороны в ходе встречи, на начальном этапе процесса делимитации предварительно согласованы участки границы непосредственно между указанными населенными пунктами с целью их приведения в соответствие с юридически обоснованной межреспубликанской границей, существовавшей в рамках Советского Союза на момент его распада.

Постановили, что описание данных отрезков линии границы будет составлено с учетом уточнения координат на основании геодезических измерений на местности, которое будет оформлено соответствующим Протоколом-описанием с планом согласования и подписания в срок до 15 мая 2024 года.

Также согласовано, что стороны обратятся к своим правительствам с целью принятия мер для одновременного и параллельного размещения своих пограничных служб на согласованных отрезках линии границы. До полного завершения процесса делимитации, указанные в Протоколе-описании отрезки линии границы будут считаться делимитированными.

Параллельно условились завершить работу по согласованию проекта Положения о совместной деятельности Государственной комиссии по делимитации государственной границы между Азербайджанской Республикой и Республикой Армения и Комиссии по вопросам делимитации государственной границы и пограничной безопасности между Республикой Армения и Азербайджанской Республикой в срок до 1 июля 2024 года и приступить к процессу внутригосударственных согласований и утверждения Положения в порядке и в соответствии с требованиями законодательств государств Сторон.

Стороны договорились, что в процессе делимитации будут основываться на Алма-Атинской декларации от 1991 года. Стороны так же условились зафиксировать данный базовый принцип в проекте Положения (если в дальнейшем в Соглашении об установлении мира и межгосударственных отношений между Азербайджанской Республикой и Республикой Армения будет установлено иное, то соответствующий пункт Положения будет приведен в соответствие с принципами, установленными данным Соглашением).

Договорились, что после утверждения Сторонами Положения, согласовать очередность и продолжить процесс делимитации всех остальных участков границы, в том числе по вопросам анклавов и эксклавов.

По результатам встречи был подписан протокол. Решили согласовать дату и место проведения следующей встречи в рабочем порядке.

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Версия на английском языке Azerbaijan and Armenia tentatively agree on certain border sections
Версия на азербайджанском языке Azərbaycan-Ermənistan delimitasiya komissiyasının iclası keçirilib, bir sıra razılıq əldə olunub

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