Путешественница из Норвегии: Признание Арменией территориальной целостности Азербайджана - шаг к примирению

Признание Арменией территориальной целостности и суверенитета Азербайджана - первый важный шаг к примирению.
Об этом Report сказала путешественница из Норвегии Лиз Резволд.
"Учитывая, что правительство Армении ведет переговоры с Азербайджаном и признает Карабах частью его территории, можно сказать, что создается хорошая основа для нормализации отношений и примирению, улучшению отношений и будущему сотрудничеству", - сказала она.
Путешественница выразила надежду, что такие организации как ООН будут также способствовать установлению мира между Баку и Ереваном.