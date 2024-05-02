Путешественница из Норвегии: Признание Арменией территориальной целостности Азербайджана - шаг к примирению

Признание Арменией Карабаха частью территории Азербайджана это хороший шаг к примирению.

Признание Арменией территориальной целостности и суверенитета Азербайджана - первый важный шаг к примирению.

Об этом Report сказала путешественница из Норвегии Лиз Резволд.

"Учитывая, что правительство Армении ведет переговоры с Азербайджаном и признает Карабах частью его территории, можно сказать, что создается хорошая основа для нормализации отношений и примирению, улучшению отношений и будущему сотрудничеству", - сказала она.

Путешественница выразила надежду, что такие организации как ООН будут также способствовать установлению мира между Баку и Ереваном.