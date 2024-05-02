О нас

Путешественница из Норвегии: Признание Арменией территориальной целостности Азербайджана - шаг к примирению

Путешественница из Норвегии: Признание Арменией территориальной целостности Азербайджана - шаг к примирению Признание Арменией Карабаха частью территории Азербайджана это хороший шаг к примирению.
Карабах
2 мая 2024 г. 17:49
Путешественница из Норвегии: Признание Арменией территориальной целостности Азербайджана - шаг к примирению

Признание Арменией территориальной целостности и суверенитета Азербайджана - первый важный шаг к примирению.

Об этом Report сказала путешественница из Норвегии Лиз Резволд.

"Учитывая, что правительство Армении ведет переговоры с Азербайджаном и признает Карабах частью его территории, можно сказать, что создается хорошая основа для нормализации отношений и примирению, улучшению отношений и будущему сотрудничеству", - сказала она.

Путешественница выразила надежду, что такие организации как ООН будут также способствовать установлению мира между Баку и Ереваном.

Подпишитесь на нашу страницу в Instagram
Версия на английском языке Traveler from Norway: Armenia’s recognition of Azerbaijan’s territorial integrity - step towards reconciliation
Версия на азербайджанском языке Norveçli səyahətçi: Ermənistanın Azərbaycanın ərazi bütövlüyünü tanıması barışığa atılan addımdır

Экслюзивные новости

Путешественница из Норвегии: Признание Арменией территориальной целостности Азербайджана - шаг к примирению
Путешественница из Норвегии: Признание Арменией территориальной целостности Азербайджана - шаг к примирению
2 мая 2024 г. 17:49
Названа дата возвращения жителей в джебраильское село Хоровлу
Названа дата возвращения жителей в джебраильское село Хоровлу
2 мая 2024 г. 13:36
Моратинос: Азербайджану и Армении следует начать новую страницу общей истории
Моратинос: Азербайджану и Армении следует начать новую страницу общей истории
1 мая 2024 г. 17:12
Политолог: Казахстан заинтересован в продвижении мира и стабильности на Южном Кавказе
Политолог: Казахстан заинтересован в продвижении мира и стабильности на Южном Кавказе
30 апреля 2024 г. 10:05
Эксперт: Нефтедобывающие страны демонстрируют приверженность устойчивости, принимая у себя COP
Эксперт: Нефтедобывающие страны демонстрируют приверженность устойчивости, принимая у себя COP
29 апреля 2024 г. 14:07
SOCAR не намерен отказываться от участия в израильском проекте  
SOCAR не намерен отказываться от участия в израильском проекте  
26 апреля 2024 г. 09:51
SOCAR изучает возможность совместной зарубежной деятельности с венгерской MOL 
SOCAR изучает возможность совместной зарубежной деятельности с венгерской MOL 
26 апреля 2024 г. 09:40
Глава комитета парламента Турции: Франция и США обеспокоены освобождением Карабаха от оккупации
Глава комитета парламента Турции: Франция и США обеспокоены освобождением Карабаха от оккупации
25 апреля 2024 г. 16:04
Андрей Боич: Петерсбергский климатический диалог даст четкие ориентиры для СОР29
Андрей Боич: Петерсбергский климатический диалог даст четкие ориентиры для СОР29
23 апреля 2024 г. 12:22
Эксперт: СОР29 может стать платформой для сотрудничества по водородным топливным элементам 
Эксперт: СОР29 может стать платформой для сотрудничества по водородным топливным элементам 
22 апреля 2024 г. 15:45

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi