Жители села Киранц препятствуют работам по делимитации

Жители села Киранц (Гюней) Тавушской области Армении начали препятствовать работам по делимитации границы с Азербайджаном.

Жители села Киранц (Гюней) Тавушской области Армении начали препятствовать работам по делимитации границы с Азербайджаном.

Как передает Report, об этом сообщает Sputnik Армения.

Согласно информации, напряженная ситуация в селе Киранц сложилась с утра 18 мая. В селе должны провести работы по делимитации на оставшихся трех участках, однако сельчане не позволили сделать это.

Губернатор области Айк Галумян и министр территориального управления и инфраструктур Гнел Саносян вместе с представителями погранвойск прибыли на место, но их попытки переубедить население оказались безуспешны.

15 мая на азербайджано-армянской границе состоялась 9-я встреча комиссий по делимитации Азербайджана и Армении под председательством вице-премьеров двух стран Шахина Мустафаева и Мгера Григоряна. В ходе встречи стороны обсудили проделанную работу и согласовали Протокол-описание отрезков границы непосредственно между населенными пунктами Баганис Айрым (АР) - Баганис (РА), Ашагы Аскипара (АР) - Воскепар (РА), Хейримли (АР) - Киранц (РА) и Кызыл Гаджилы (АР) - Беркабер (РА).