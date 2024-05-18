О нас

Жители села Киранц препятствуют работам по делимитации

Жители села Киранц препятствуют работам по делимитации Жители села Киранц (Гюней) Тавушской области Армении начали препятствовать работам по делимитации границы с Азербайджаном.
Карабах
18 мая 2024 г. 13:16
Жители села Киранц препятствуют работам по делимитации

Жители села Киранц (Гюней) Тавушской области Армении начали препятствовать работам по делимитации границы с Азербайджаном.

Как передает Report, об этом сообщает Sputnik Армения.

Согласно информации, напряженная ситуация в селе Киранц сложилась с утра 18 мая. В селе должны провести работы по делимитации на оставшихся трех участках, однако сельчане не позволили сделать это.

Губернатор области Айк Галумян и министр территориального управления и инфраструктур Гнел Саносян вместе с представителями погранвойск прибыли на место, но их попытки переубедить население оказались безуспешны.

15 мая на азербайджано-армянской границе состоялась 9-я встреча комиссий по делимитации Азербайджана и Армении под председательством вице-премьеров двух стран Шахина Мустафаева и Мгера Григоряна. В ходе встречи стороны обсудили проделанную работу и согласовали Протокол-описание отрезков границы непосредственно между населенными пунктами Баганис Айрым (АР) - Баганис (РА), Ашагы Аскипара (АР) - Воскепар (РА), Хейримли (АР) - Киранц (РА) и Кызыл Гаджилы (АР) - Беркабер (РА).

Подпишитесь на наш Telegram канал

Самое читаемое

В Тбилиси завершился самый массовый митинг противников законопроекта об иноагентах
ВидеоВ Тбилиси завершился самый массовый митинг противников законопроекта об иноагентах
12 мая 2024 г. 00:39
Сила землетрясение в Лянкяране в эпицентре достигла шести баллов
Сила землетрясение в Лянкяране в эпицентре достигла шести баллов
11 мая 2024 г. 19:05
Пожар на проспекте Азадлыг в Баку потушен
ФотоПожар на проспекте Азадлыг в Баку потушен
16 мая 2024 г. 02:10
Победитель Евровидения-2024 разбил на сцене свой трофейный стеклянный микрофон
ВидеоПобедитель "Евровидения-2024" разбил на сцене свой трофейный стеклянный микрофон
12 мая 2024 г. 04:09
Президенты Азербайджана и Беларуси ознакомились с выставками Caspian Agro и InterFood Azerbaijan
ФотоПрезиденты Азербайджана и Беларуси ознакомились с выставками Caspian Agro и InterFood Azerbaijan
17 мая 2024 г. 03:17
Задержан начальник Главуправления кадров МО РФ генерал-лейтенант Кузнецов
Задержан начальник Главуправления кадров МО РФ генерал-лейтенант Кузнецов
14 мая 2024 г. 01:50
Швейцария выиграла конкурс Евровидение-2024
Швейцария выиграла конкурс "Евровидение-2024"
12 мая 2024 г. 02:48
В результате обстрела Белгорода погиб один, пострадали 29 человек
ФотоВ результате обстрела Белгорода погиб один, пострадали 29 человек
11 мая 2024 г. 23:07
В Баку сняты ограничения на дорогах, введенные накануне из-за пожара
ФотоВ Баку сняты ограничения на дорогах, введенные накануне из-за пожара
16 мая 2024 г. 07:08
Президенты Азербайджана и Беларуси посетили Джидырдюзю
ФотоПрезиденты Азербайджана и Беларуси посетили Джидырдюзю
18 мая 2024 г. 03:42

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi