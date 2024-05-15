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Согласован протокол по отрезкам линии армяно-азербайджанской границы на четырех участках

Согласован протокол по отрезкам линии армяно-азербайджанской границы на четырех участках 15 мая 2024 года на границе между Азербайджанской Республикой и Республикой Армения, под председательством заместителя премьер-министра Азербайджанской Республики Шахина Мустафаева и вице-премьер министра Республики Армения Мгера Григоряна, состоялась дев
Внешняя политика
15 мая 2024 г. 23:39
Согласован протокол по отрезкам линии армяно-азербайджанской границы на четырех участках

На границе между Азербайджанской Республикой и Республикой Армения под председательством заместителя премьер-министра Азербайджанской Республики Шахина Мустафаева и вице-премьера Республики Армения Мгера Григоряна 15 мая 2024 года состоялась девятая встреча Государственной комиссии по делимитации государственной границы между Азербайджанской Республикой и Республикой Армения и Комиссии по вопросам делимитации государственной границы и пограничной безопасности между Республикой Армения и Азербайджанской Республикой.

Как сообщает Report, в ходе встречи комиссии, в соответствии с принятым ими Протоколом 8-й встречи от 19 апреля 2024 года обсудили проделанную работу и согласовали совместно составленный с учетом уточнения координат на основании геодезических измерений на местности в соответствии с топографической картой Генштаба ВС СССР 1976 года, прошедшей процедуру дежурства в 1979 году, Протокол-описание отрезков линии границы непосредственно между населенными пунктами Баганис Айрым (АР) - Баганис (РА), Ашагы Аскипара (АР) - Воскепар (РА), Хейримли (АР) - Киранц (РА) и Кызыл Гаджилы (АР) - Беркабер (РА), с целью их приведения в соответствие с юридически обоснованной межреспубликанской границей, существовавшей в рамках Советского Союза на момент его распада.

По итогам встречи был подписан соответствующий Протокол. Дата и место проведения следующей встречи будут согласованы в рабочем порядке.

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Версия на азербайджанском языке Azərbaycanla Ermənistan arasında sərhəd xəttinin koordinatları ilə bağlı protokol imzalanıb

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