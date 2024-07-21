Азербайджан пригласил Армению на COP29

Азербайджан пригласил Армению на климатический саммит COP29.

Азербайджан пригласил Армению на климатический саммит COP29.

Как передает Report со ссылкой на The National, об этом сказал журналистам помощник президента Азербайджана Хикмет Гаджиев в рамках Второго Шушинского глобального медиафорума.

Он сообщил, что Еревану было направлено приглашение.

"Мухтар Бабаев (президент COP29) направил письмо с приглашением министру иностранных дел Армении. Мы направили официальное приглашение", - отметил Х. Гаджиев.

Он подчеркнул, что отправка этого письма, когда обе страны не имеют официальных дипломатических отношений, является иллюстрацией доброй воли Азербайджана и его инклюзивного подхода.

По словам помощника президента, COP29 является глобальным проектом, и решающие переговоры выходят "за пределы Армении и Азербайджана".

"Теперь пришло время принять решение правительству Армении", - добавил он.