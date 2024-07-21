Азербайджан пригласил Армению на COP29

Азербайджан пригласил Армению на климатический саммит COP29.
Как передает Report со ссылкой на The National, об этом сказал журналистам помощник президента Азербайджана Хикмет Гаджиев в рамках Второго Шушинского глобального медиафорума.
Он сообщил, что Еревану было направлено приглашение.
"Мухтар Бабаев (президент COP29) направил письмо с приглашением министру иностранных дел Армении. Мы направили официальное приглашение", - отметил Х. Гаджиев.
Он подчеркнул, что отправка этого письма, когда обе страны не имеют официальных дипломатических отношений, является иллюстрацией доброй воли Азербайджана и его инклюзивного подхода.
По словам помощника президента, COP29 является глобальным проектом, и решающие переговоры выходят "за пределы Армении и Азербайджана".
"Теперь пришло время принять решение правительству Армении", - добавил он.