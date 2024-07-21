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Азербайджан пригласил Армению на COP29

Азербайджан пригласил Армению на COP29 Азербайджан пригласил Армению на климатический саммит COP29.
COP29
21 июля 2024 г. 19:19
Азербайджан пригласил Армению на COP29

Азербайджан пригласил Армению на климатический саммит COP29.

Как передает Report со ссылкой на The National, об этом сказал журналистам помощник президента Азербайджана Хикмет Гаджиев в рамках Второго Шушинского глобального медиафорума.

Он сообщил, что Еревану было направлено приглашение.

"Мухтар Бабаев (президент COP29) направил письмо с приглашением министру иностранных дел Армении. Мы направили официальное приглашение", - отметил Х. Гаджиев.

Он подчеркнул, что отправка этого письма, когда обе страны не имеют официальных дипломатических отношений, является иллюстрацией доброй воли Азербайджана и его инклюзивного подхода.

По словам помощника президента, COP29 является глобальным проектом, и решающие переговоры выходят "за пределы Армении и Азербайджана".

"Теперь пришло время принять решение правительству Армении", - добавил он.

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Версия на азербайджанском языке Azərbaycan Ermənistanı COP29-a dəvət edib

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