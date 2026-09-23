Лавров и Рубио обсудили двусторонние отношения и международную повестку

Министр иностранных дел России Сергей Лавров и госсекретарь США Марко Рубио в ходе встречи в Нью-Йорке обсудили широкий круг вопросов двусторонней и международной повестки.

Как передает Report, об этом говорится в сообщении на сайте МИД России.

В ходе обсуждения ситуации вокруг Украины Лавров изложил позицию российской стороны по урегулированию конфликта и затронул вопросы, связанные с действиями Киева и ситуацией на мировых энергетических рынках.

Кроме того, стороны обсудили ситуацию на Ближнем Востоке, в Закавказье, Латинской Америке и Карибском бассейне, а также подготовку к мероприятиям "Группы двадцати", запланированным до конца года.

Отдельное внимание было уделено состоянию российско-американских отношений и перспективам развития экономического и гуманитарного сотрудничества, упрощения поездок и контактов граждан двух стран.

По итогам встречи стороны договорились продолжить контакты по обсуждавшимся вопросам по линии внешнеполитических ведомств России и США.