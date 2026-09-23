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    Лавров и Рубио обсудили двусторонние отношения и международную повестку

    Другие страны
    • 23 сентября, 2026
    • 20:45
    Лавров и Рубио обсудили двусторонние отношения и международную повестку

    Министр иностранных дел России Сергей Лавров и госсекретарь США Марко Рубио в ходе встречи в Нью-Йорке обсудили широкий круг вопросов двусторонней и международной повестки.

    Как передает Report, об этом говорится в сообщении на сайте МИД России.

    В ходе обсуждения ситуации вокруг Украины Лавров изложил позицию российской стороны по урегулированию конфликта и затронул вопросы, связанные с действиями Киева и ситуацией на мировых энергетических рынках.

    Кроме того, стороны обсудили ситуацию на Ближнем Востоке, в Закавказье, Латинской Америке и Карибском бассейне, а также подготовку к мероприятиям "Группы двадцати", запланированным до конца года.

    Отдельное внимание было уделено состоянию российско-американских отношений и перспективам развития экономического и гуманитарного сотрудничества, упрощения поездок и контактов граждан двух стран.

    По итогам встречи стороны договорились продолжить контакты по обсуждавшимся вопросам по линии внешнеполитических ведомств России и США.

    Сергей Лавров Марко Рубио Российско-украинский конфликт Соединенные Штаты Америки (США) Российская Федерация (РФ) Генеральная Ассамблея ООН
    Lavrov və Rubio ikitərəfli münasibətləri və beynəlxalq gündəliyi müzakirə ediblər
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