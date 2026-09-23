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    Lavrov və Rubio ikitərəfli münasibətləri və beynəlxalq gündəliyi müzakirə ediblər

    Digər ölkələr
    • 23 sentyabr, 2026
    • 21:08
    Lavrov və Rubio ikitərəfli münasibətləri və beynəlxalq gündəliyi müzakirə ediblər

    Rusiyanın xarici işlər naziri Sergey Lavrov və ABŞ dövlət katibi Marko Rubio Nyu-Yorkda keçirilən görüş zamanı ikitərəfli və beynəlxalq gündəliyin geniş spektrli məsələlərini müzakirə ediblər.

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə Rusiya Xarici İşlər Nazirliyinin (XİN) saytındakı məlumatda bildirilib.

    Ukrayna ətrafındakı vəziyyətin müzakirəsi zamanı Lavrov münaqişənin nizamlanması üzrə Rusiya tərəfinin mövqeyini açıqlayıb, Kiyevin hərəkətləri və dünya enerji bazarlarındakı vəziyyətlə bağlı məsələlərə toxunub.

    Bundan əlavə, tərəflər Yaxın Şərqdə, Cənubi Qafqazda, Latın Amerikası və Karib hövzəsindəki vəziyyəti, eləcə də ilin sonunadək planlaşdırılan "İyirmilər qrupu" tədbirlərinə hazırlığı müzakirə ediblər.

    Rusiya-ABŞ münasibətlərinin vəziyyətinə, iqtisadi və humanitar əməkdaşlığın inkişaf etdirilməsi, səfərlərin və iki ölkə vətəndaşlarının təmaslarının sadələşdirilməsi perspektivlərinə xüsusi diqqət yetirilib.

    Görüşün yekunlarına əsasən, tərəflər müzakirə olunan məsələlərlə bağlı Rusiya və ABŞ-nin XİN-ləri arasında təmasları davam etdirmək barədə razılığa gəliblər.

    Sergey Lavrov Marko Rubio Ukrayna-Rusiya sülh prosesi Rusiya-ABŞ dialoqu
    Лавров и Рубио обсудили двусторонние отношения и международную повестку
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