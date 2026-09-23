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    В рамках военных учений "Сила единства - 2026" состоялись командно-штабные тренировки

    Армия
    • 23 сентября, 2026
    • 20:12
    В рамках военных учений Сила единства - 2026 состоялись командно-штабные тренировки

    Состоялись командно-штабные тренировки в рамках совместных военных учений "Сила единства – 2026", проводимых с участием военнослужащих Азербайджана, Турции и Узбекистана.

    Об этом сообщили Report в Министерстве обороны Азербайджана.

    В ходе тренировок, проводимых с целью совершенствования штабной деятельности участвующих подразделений, в том числе навыков командиров по принятию решений и управлению подразделениями, были осуществлены мероприятия по развертыванию и размещению штабов в определенных районах, маскировке и организации деятельности.

    В соответствии с эпизодами, предусмотренными в ходе учений, в учебных центрах "Гызылгая" в Ходжавендском районе и "Карабахлар" в Нахчыванской АР, а также на учебном полигоне "Бёюк-Зиря" в азербайджанском секторе Каспийского моря, командирами были выполнены задачи по оценке и анализу складывающейся обстановки, а также принятию решений.

    В ходе тренировок основное внимание было уделено повышению эффективности взаимодействия между военнослужащими стран-участниц при совместном выполнении поставленных задач.

    В рамках военных учений Сила единства - 2026 состоялись командно-штабные тренировки
    В рамках военных учений Сила единства - 2026 состоялись командно-штабные тренировки
    В рамках военных учений Сила единства - 2026 состоялись командно-штабные тренировки
    В рамках военных учений Сила единства - 2026 состоялись командно-штабные тренировки
    В рамках военных учений Сила единства - 2026 состоялись командно-штабные тренировки
    В рамках военных учений Сила единства - 2026 состоялись командно-штабные тренировки
    В рамках военных учений Сила единства - 2026 состоялись командно-штабные тренировки
    В рамках военных учений Сила единства - 2026 состоялись командно-штабные тренировки
    В рамках военных учений Сила единства - 2026 состоялись командно-штабные тренировки
    В рамках военных учений Сила единства - 2026 состоялись командно-штабные тренировки
    В рамках военных учений Сила единства - 2026 состоялись командно-штабные тренировки
    В рамках военных учений Сила единства - 2026 состоялись командно-штабные тренировки
    В рамках военных учений Сила единства - 2026 состоялись командно-штабные тренировки
    В рамках военных учений Сила единства - 2026 состоялись командно-штабные тренировки
    В рамках военных учений Сила единства - 2026 состоялись командно-штабные тренировки

    Министерство обороны Азербайджана (МО Азербайджана) Военные учения
    Фото
    "Birliyin Gücü - 2026" birgə hərbi təliminin komanda-qərargah məşqləri keçirilib
    Фото
    Command and staff training conducted as part of Power of Unity – 2026 joint military exercise
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