В рамках военных учений "Сила единства - 2026" состоялись командно-штабные тренировки

Состоялись командно-штабные тренировки в рамках совместных военных учений "Сила единства – 2026", проводимых с участием военнослужащих Азербайджана, Турции и Узбекистана.

Об этом сообщили Report в Министерстве обороны Азербайджана.

В ходе тренировок, проводимых с целью совершенствования штабной деятельности участвующих подразделений, в том числе навыков командиров по принятию решений и управлению подразделениями, были осуществлены мероприятия по развертыванию и размещению штабов в определенных районах, маскировке и организации деятельности.

В соответствии с эпизодами, предусмотренными в ходе учений, в учебных центрах "Гызылгая" в Ходжавендском районе и "Карабахлар" в Нахчыванской АР, а также на учебном полигоне "Бёюк-Зиря" в азербайджанском секторе Каспийского моря, командирами были выполнены задачи по оценке и анализу складывающейся обстановки, а также принятию решений.

В ходе тренировок основное внимание было уделено повышению эффективности взаимодействия между военнослужащими стран-участниц при совместном выполнении поставленных задач.