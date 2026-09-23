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    "Birliyin Gücü - 2026" birgə hərbi təliminin komanda-qərargah məşqləri keçirilib

    Hərbi
    • 23 sentyabr, 2026
    • 20:03
    Birliyin Gücü - 2026 birgə hərbi təliminin komanda-qərargah məşqləri keçirilib

    Azərbaycan, Türkiyə və Özbəkistan hərbi qulluqçularının iştirakı ilə ölkəmizdə keçirilən "Birliyin Gücü - 2026" birgə hərbi təliminin komanda-qərargah məşqləri keçirilib.

    Bu barədə "Report"a Azərbaycanın Müdafiə Nazirliyindən məlumat verilib.

    Bildirilib ki, iştirak edən bölmələrin qərargah fəaliyyətinin, o cümlədən komandirlərin qərarqəbuletmə və bölmələri idarəetmə bacarıqlarının təkmilləşdirilməsi məqsədilə keçirilən məşqlərdə qərargahların müəyyən edilmiş ərazilərdə açılaraq yerləşdirilməsi, maskalanması və fəaliyyətlərinin təşkili üzrə tədbirlər həyata keçirilib.

    Təlimdə icra olunacaq epizodlara uyğun olaraq Xocavənd rayonunda yerləşən "Qızılqaya", Naxçıvan Muxtar Respublikasında yerləşən "Qarabağlar" Təlim mərkəzlərində, eləcə də Xəzər dənizinin ölkəmizə aid akvatoriyasında yerləşən "Böyük Zirə" təlim sahəsində komandirlər tərəfindən yaranmış vəziyyətin qiymətləndirilməsi, təhlili və qərarların qəbul edilməsi üzrə tapşırıqlar yerinə yetirilib.

    Məşqlərdə əsas diqqət iştirakçı ölkələrin hərbi qulluqçuları tərəfindən tapşırıqların birgə icrası zamanı qarşılıqlı uzlaşmanın effektivliyinin artırılmasına yönəldilib.

    Birliyin Gücü - 2026 birgə hərbi təliminin komanda-qərargah məşqləri keçirilib
    Birliyin Gücü - 2026 birgə hərbi təliminin komanda-qərargah məşqləri keçirilib
    Birliyin Gücü - 2026 birgə hərbi təliminin komanda-qərargah məşqləri keçirilib
    Birliyin Gücü - 2026 birgə hərbi təliminin komanda-qərargah məşqləri keçirilib
    Birliyin Gücü - 2026 birgə hərbi təliminin komanda-qərargah məşqləri keçirilib
    Birliyin Gücü - 2026 birgə hərbi təliminin komanda-qərargah məşqləri keçirilib
    Birliyin Gücü - 2026 birgə hərbi təliminin komanda-qərargah məşqləri keçirilib
    Birliyin Gücü - 2026 birgə hərbi təliminin komanda-qərargah məşqləri keçirilib
    Birliyin Gücü - 2026 birgə hərbi təliminin komanda-qərargah məşqləri keçirilib
    Birliyin Gücü - 2026 birgə hərbi təliminin komanda-qərargah məşqləri keçirilib
    Birliyin Gücü - 2026 birgə hərbi təliminin komanda-qərargah məşqləri keçirilib
    Birliyin Gücü - 2026 birgə hərbi təliminin komanda-qərargah məşqləri keçirilib
    Birliyin Gücü - 2026 birgə hərbi təliminin komanda-qərargah məşqləri keçirilib
    Birliyin Gücü - 2026 birgə hərbi təliminin komanda-qərargah məşqləri keçirilib
    Birliyin Gücü - 2026 birgə hərbi təliminin komanda-qərargah məşqləri keçirilib
    Türkiyə Cümhuriyyəti Xəzər dənizi Naxçıvan Muxtar Respublikası Xocavənd
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    В рамках военных учений "Сила единства - 2026" состоялись командно-штабные тренировки
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    Command and staff training conducted as part of Power of Unity – 2026 joint military exercise
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