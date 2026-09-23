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    Мужская сборная Азербайджана обыграла Грецию на Всемирной шахматной олимпиаде

    Спорт
    • 23 сентября, 2026
    • 20:08
    Мужская сборная Азербайджана обыграла Грецию на Всемирной шахматной олимпиаде

    Сборные Азербайджана провели очередные матчи в рамках 46-й Всемирной шахматной олимпиады в Самарканде.

    Как сообщает Report, мужская команда в VII туре обыграла Грецию со счетом 3,5:0,5.

    Женская же команда уступила соперницам из Армении со счетом 1,5:2,5.

    Отметим, что Всемирная шахматная олимпиада, которая проводится по швейцарской системе и состоит из 11 туров, завершится 27 сентября.

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