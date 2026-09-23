Мужская сборная Азербайджана обыграла Грецию на Всемирной шахматной олимпиаде

Сборные Азербайджана провели очередные матчи в рамках 46-й Всемирной шахматной олимпиады в Самарканде.

Как сообщает Report, мужская команда в VII туре обыграла Грецию со счетом 3,5:0,5.

Женская же команда уступила соперницам из Армении со счетом 1,5:2,5.

Отметим, что Всемирная шахматная олимпиада, которая проводится по швейцарской системе и состоит из 11 туров, завершится 27 сентября.