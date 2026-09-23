Ümumdünya Şahmat Olimpiadası: Azərbaycanın kişilərdən ibarət millisi Yunanıstanı məğlub edib
İdman
- 23 sentyabr, 2026
- 19:39
Azərbaycan milliləri Özbəkistanın Səmərqənd şəhərində təşkil olunan 46-cı Ümumdünya Şahmat Olimpiadasında növbəti oyunlarını keçiriblər.
"Report"un məlumatına görə, kişilərdən ibarət komanda VII turda Yunanıstanı 3,5:0,5 hesabı ilə məğlub edib.
Qadınlar isə Ermənistandan olan rəqiblərinə uduzub - 1,5:2,5.
Qeyd edək ki, Ümumdünya Şahmat Olimpiadası İsveçrə sistemi üzrə 11 turdan ibarətdir və sentyabrın 27-də başa çatacaq.
Son xəbərlər
01:50
Azərbaycan və Dominikan arasında viza rejimi ləğv olunubXarici siyasət
01:41
Ərdoğan: BTC və TANAP etibarlı dəhlizlərdirEnergetika
01:13
Azərbaycan klubları minifutbol üzrə Çempionlar Liqasında mübarizəyə başlayıbFutbol
01:05
Əraqçi Vadefulla görüşdə BMT və Aİ-ni tənqid edibRegion
00:53
Azərbaycan və İraq regional və beynəlxalq platformalarda əməkdaşlığı müzakirə edibXarici siyasət
00:37
Ceyhun Bayramov: TRIPP regional əlaqələrin inkişafına və sülhün möhkəmləndirilməsinə töhfə verəcəkXarici siyasət
00:26
Azərbaycan və Baham adaları arasında siyasi məsləhətləşmələr haqqında memorandum imzalanıbXarici siyasət
00:11
Hörmüz boğazında yük gəmisi zərbəyə məruz qalıb, ölən varDigər ölkələr
23:54