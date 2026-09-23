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    Ümumdünya Şahmat Olimpiadası: Azərbaycanın kişilərdən ibarət millisi Yunanıstanı məğlub edib

    İdman
    • 23 sentyabr, 2026
    • 19:39
    Ümumdünya Şahmat Olimpiadası: Azərbaycanın kişilərdən ibarət millisi Yunanıstanı məğlub edib

    Azərbaycan milliləri Özbəkistanın Səmərqənd şəhərində təşkil olunan 46-cı Ümumdünya Şahmat Olimpiadasında növbəti oyunlarını keçiriblər.

    "Report"un məlumatına görə, kişilərdən ibarət komanda VII turda Yunanıstanı 3,5:0,5 hesabı ilə məğlub edib.

    Qadınlar isə Ermənistandan olan rəqiblərinə uduzub - 1,5:2,5.

    Qeyd edək ki, Ümumdünya Şahmat Olimpiadası İsveçrə sistemi üzrə 11 turdan ibarətdir və sentyabrın 27-də başa çatacaq.

    Azərbaycan şahmat millisi Ümumdünya Şahmat Olimpiadası Özbəkistan
    Мужская сборная Азербайджана обыграла Грецию на Всемирной шахматной олимпиаде
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    MiniBoss

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