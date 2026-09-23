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    Фуад Гусейналиев: Азербайджан высоко ценит героизм шехидов и гази

    Медиа
    • 23 сентября, 2026
    • 20:25
    Фуад Гусейналиев: Азербайджан высоко ценит героизм шехидов и гази

    Азербайджан высоко ценит героизм шехидов и гази, проявленный при освобождении наших территорий.

    Об этом заявил директор информационного агентства Report Фуад Гусейналиев на презентации документального фильма Vətən daşı, организованной совместно с Global Media Group в преддверии очередной годовщины Отечественной войны и антитеррористических операций.

    Он отметил, что подобные проекты, посвященные самоотверженности азербайджанского народа, доблести армии и лидерству Верховного главнокомандующего в Отечественной войне и антитеррористических мероприятиях, должны реализовываться регулярно.

    Фуад Гусейналиев также поблагодарил руководителя Global Media Group Эльнура Абдуллаева за непосредственное участие и поддержку в организации подобных проектов.

    Главный редактор информационного агентства Report Намик Маилов, в свою очередь, сообщил, что время показа фильма было выбрано не случайно. Он уточнил, что завтра - день памяти шехида полковника-лейтенанта Акрама Шадманова.

    Намик Маилов подчеркнул, что конфликты и войны остались позади и сегодня мы сконцентрированы на восстановлении освобожденных территорий: "Сегодня мы уже в Карабахе, где ведутся строительно-восстановительные работы. Одним словом, сейчас мы находимся на этапе возрождения Карабаха. Мы в нашем фильме Vətən daşı постарались представить историю Азербайджана как единого государства и единой семьи".

    Отец шехида Акрама Шадманова Юнус Шадманов, в свою очередь, также поблагодарил всех, кто приложил усилия к реализации проекта. Он отметил, что пока азербайджанский народ живет, развивается и восстанавливает Карабах, души шехидов будут покоиться в мире.

    Фуад Гусейналиев: Азербайджан высоко ценит героизм шехидов и гази
    Фуад Гусейналиев: Азербайджан высоко ценит героизм шехидов и гази
    Фуад Гусейналиев Намик Маилов Информагентство Report Global Media Group
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    Fuad Hüseynəliyev: Azərbaycan hər zaman şəhid və qazilərin qəhrəmanlığına həssas yanaşır
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    Fuad Huseynaliyev: Azerbaijan has always held heroism of martyrs and veterans in high regard
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