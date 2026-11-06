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    Азербайджан и Болгария провели шестой раунд межмидовских политконсультаций

    Внешняя политика
    • 06 ноября, 2026
    • 19:37
    Азербайджан и Болгария провели шестой раунд межмидовских политконсультаций

    Азербайджан и Болгария обсудили развитие стратегического партнерства, включая сотрудничество в энергетике, создание зеленых энергетических коридоров, транспортно-логистические связи, торговлю и инвестиции.

    Как сообщили Report в Министерстве иностранных дел Азербайджана, переговоры состоялись в Софии в рамках визита заместителя главы МИД Эльнура Мамедова в Болгарию 5-6 ноября.

    В ходе визита прошел шестой раунд политических консультаций между внешнеполитическими ведомствами двух стран. Азербайджанскую делегацию возглавил Эльнур Мамедов, болгарскую - заместитель министра иностранных дел Иванка Ташева.

    Стороны подробно рассмотрели текущее состояние и перспективы развития стратегического партнерства, а также сотрудничество в политической, экономической, энергетической, транспортно-логистической и других сферах. Отдельное внимание было уделено зеленым энергетическим коридорам.

    Участники консультаций обменялись мнениями о диверсификации двустороннего товарооборота и стимулировании взаимных инвестиций. Они также подчеркнули необходимость продолжать взаимную поддержку и координацию в рамках международных организаций.

    Кроме того, обсуждались возможности расширения гуманитарных связей, сотрудничества в области культуры, науки и образования. Стороны отметили важное место этих направлений в двусторонних отношениях.

    Во время визита министр иностранных дел Болгарии Велислава Петрова-Чамова приняла Эльнура Мамедова. На встрече были рассмотрены вопросы, представляющие взаимный интерес.

    Заместитель главы МИД Азербайджана также провел переговоры с советником премьер-министра Болгарии по внешней политике Руси Ивановым. Они обсудили расширение двусторонних связей и перспективы дальнейшего сотрудничества.

    Азербайджанская делегация посетила Народное собрание Болгарии, где встретилась с членами парламентской группы дружбы Болгария - Азербайджан и ее председателем Хамидом Хамидом, а также с членами Комитета по внешней политике и заместителем председателя комитета Слави Василевым.

    В ходе обсуждений была подчеркнута роль парламентской дипломатии, активизации контактов между законодательными органами и межпарламентского сотрудничества в развитии отношений двух стран.

    Эльнур Мамедов также выступил с лекцией перед слушателями Дипломатического института МИД Болгарии и членами Студенческого дипломатического клуба Софийского университета имени Святого Климента Охридского.

    Азербайджан и Болгария провели шестой раунд межмидовских политконсультаций
    Азербайджан и Болгария провели шестой раунд межмидовских политконсультаций
    Азербайджан и Болгария провели шестой раунд межмидовских политконсультаций
    Азербайджан и Болгария провели шестой раунд межмидовских политконсультаций
    Азербайджан и Болгария провели шестой раунд межмидовских политконсультаций
    Азербайджан и Болгария провели шестой раунд межмидовских политконсультаций
    Азербайджан и Болгария провели шестой раунд межмидовских политконсультаций
    Министерство иностранных дел Азербайджана (МИД) Эльнур Мамедов Азербайджано-болгарские отношения
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