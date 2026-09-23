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    В Нью-Йорке началось заседание Международного центра Низами Гянджеви

    Внешняя политика
    • 23 сентября, 2026
    • 20:37
    В Нью-Йорке началось заседание Международного центра Низами Гянджеви

    В рамках 81-й сессии Генассамблеи ООН началось XXXVII заседание высокого уровня Международного центра Низами Гянджеви на тему "Восстановление доверия, сотрудничества и глобальной стабильности во имя общего будущего".

    Как сообщает Report, мероприятие проходит 23-24 сентября в Гарвардском клубе.

    Заседание объединило мировых лидеров, бывших глав государств и правительств, высокопоставленных представителей международных организаций, дипломатов и экспертов.

    Отметим, что на XXXVII заседании будут обсуждаться такие актуальные темы, как укрепление глобальной стабильности, будущее многостороннего сотрудничества, энергетическая безопасность, климатическая повестка, искусственный интеллект и цифровой суверенитет, глобальное управление, коллективные действия в сфере здравоохранения и новые принципы международного сотрудничества.

    Международный центр Низами Гянджеви Генеральная Ассамблея ООН
    Nizami Gəncəvi Beynəlxalq Mərkəzinin toplantısı Nyu-Yorkda işə başlayıb
    Nizami Ganjavi International Center launches high-level UNGA side event
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