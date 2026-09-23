В Нью-Йорке началось заседание Международного центра Низами Гянджеви

В рамках 81-й сессии Генассамблеи ООН началось XXXVII заседание высокого уровня Международного центра Низами Гянджеви на тему "Восстановление доверия, сотрудничества и глобальной стабильности во имя общего будущего".

Как сообщает Report, мероприятие проходит 23-24 сентября в Гарвардском клубе.

Заседание объединило мировых лидеров, бывших глав государств и правительств, высокопоставленных представителей международных организаций, дипломатов и экспертов.

Отметим, что на XXXVII заседании будут обсуждаться такие актуальные темы, как укрепление глобальной стабильности, будущее многостороннего сотрудничества, энергетическая безопасность, климатическая повестка, искусственный интеллект и цифровой суверенитет, глобальное управление, коллективные действия в сфере здравоохранения и новые принципы международного сотрудничества.