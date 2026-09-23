Посол Азербайджана и замглавы МИД Сербии обсудили углубление двустороннего сотрудничества

Посол Азербайджана в Сербии Тахир Тагизаде встретился с заместителем министра по вопросам политики безопасности Министерства иностранных дел (МИД) этой страны Милошем Йончичем.

Как сообщает балканское бюро Report, на встрече обсуждались региональная обстановка и политические приоритеты двух стран.

Стороны также рассмотрели возможности дальнейшего углубления азербайджано-сербского стратегического партнерства.

Напомним, что двусторонние партнерские отношения обсуждались также на встрече главы МИД Азербайджана Джейхуна Байрамова с его сербским коллегой Марко Джуричем в рамках 81-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН.