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    Посол Азербайджана и замглавы МИД Сербии обсудили углубление двустороннего сотрудничества

    Внешняя политика
    • 23 сентября, 2026
    • 20:59
    Посол Азербайджана и замглавы МИД Сербии обсудили углубление двустороннего сотрудничества

    Посол Азербайджана в Сербии Тахир Тагизаде встретился с заместителем министра по вопросам политики безопасности Министерства иностранных дел (МИД) этой страны Милошем Йончичем.

    Как сообщает балканское бюро Report, на встрече обсуждались региональная обстановка и политические приоритеты двух стран.

    Стороны также рассмотрели возможности дальнейшего углубления азербайджано-сербского стратегического партнерства.

    Напомним, что двусторонние партнерские отношения обсуждались также на встрече главы МИД Азербайджана Джейхуна Байрамова с его сербским коллегой Марко Джуричем в рамках 81-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН.

    Тахир Тагизаде Милош Йончич Посольство Азербайджана Азербайджано-сербские отношения Генеральная Ассамблея ООН
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    Azərbaycan–Serbiya strateji tərəfdaşlığının inkişaf perspektivləri müzakirə olunub
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    Azerbaijan, Serbia discuss prospects for strategic partnership
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