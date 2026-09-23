Посол Азербайджана и замглавы МИД Сербии обсудили углубление двустороннего сотрудничества
Внешняя политика
- 23 сентября, 2026
- 20:59
Посол Азербайджана в Сербии Тахир Тагизаде встретился с заместителем министра по вопросам политики безопасности Министерства иностранных дел (МИД) этой страны Милошем Йончичем.
Как сообщает балканское бюро Report, на встрече обсуждались региональная обстановка и политические приоритеты двух стран.
Стороны также рассмотрели возможности дальнейшего углубления азербайджано-сербского стратегического партнерства.
Напомним, что двусторонние партнерские отношения обсуждались также на встрече главы МИД Азербайджана Джейхуна Байрамова с его сербским коллегой Марко Джуричем в рамках 81-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН.
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