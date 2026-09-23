İlham Əliyev II Azərbaycan Beynəlxalq İnvestisiya Forumu (AIIF 2026) Formula 1 üzrə Azərbaycan Qran-prisi ABŞ-nin İrana zərbələri Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi
    İlham Əliyev II Azərbaycan Beynəlxalq İnvestisiya Forumu (AIIF 2026) Formula 1 üzrə Azərbaycan Qran-prisi ABŞ-nin İrana zərbələri Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi

    Azərbaycan–Serbiya strateji tərəfdaşlığının inkişaf perspektivləri müzakirə olunub

    Xarici siyasət
    • 23 sentyabr, 2026
    • 19:58
    Azərbaycan–Serbiya strateji tərəfdaşlığının inkişaf perspektivləri müzakirə olunub

    Azərbaycan-Serbiya strateji tərəfdaşlığının inkişaf perspektivləri müzakirə olunub.

    "Report"un Balkan bürosu xəbər verir ki, Azərbaycanın Serbiyadakı səfiri Tahir Tağızadə bu ölkənin Xarici İşlər Nazirliyinin (XİN) Təhlükəsizlik Siyasəti üzrə nazir müavini Milos Yonçiçlə görüşüb.

    Görüşdə regional vəziyyət, iki ölkənin siyasi prioritetləri müzakirə olunub.

    Tərəflər, həmçinin Azərbaycan–Serbiya strateji tərəfdaşlığının daha da intensivləşdirilməsi imkanlarını nəzərdən keçiriblər.

    Xatırladaq ki, ikitərəfli tərəfdaşlıq münasibətləri BMT Baş Assambleyasının 81-ci sessiyası çərçivəsində Azərbaycanın xarici işlər naziri Ceyhun Bayramovla serbiyalı həmkarı Marko Curiçin görüşündə də müzakirə olunub.

    Tahir Tağızadə Azərbaycan-Serbiya əməkdaşlığı
    Foto
    Посол Азербайджана и замглавы МИД Сербии обсудили углубление двустороннего сотрудничества
    Foto
    Azerbaijan, Serbia discuss prospects for strategic partnership
    MiniBoss
    MiniBoss

    Son xəbərlər

    02:08

    Xorvatiya - Sloveniya sərhədini keçməyə çalışan beş miqrant ölüb

    Digər ölkələr
    01:34

    Türkiyə və İran rəsmiləri ikitərəfli əlaqələri, regional prosesləri müzakirə edib

    Region
    01:14

    Ceyhun Bayramov: Azərbaycan Orta Dəhlizin davamlı modernləşdirilməsi üçün etibarlı mərkəzdir

    Xarici siyasət
    01:05

    İran ABŞ-yə Hörmüz boğazı ilə bağlı yeddi günlük plan göndərib

    Region
    00:46

    UEFA Millətlər Liqası: Türkiyə millisi Fransa yığmasına uduzub

    Futbol
    00:35

    Azərbaycan və Seneqal arasında siyasi məsləhətləşmələrə dair memorandum imzalanıb

    Xarici siyasət
    00:30

    Azərbaycan-Mərakeş münasibətlərinin mövcud vəziyyəti nəzərdən keçirilib

    Xarici siyasət
    00:08

    "Zirə" minifutbol üzrə Çempionlar Liqasında mübarizəni dayandırıb

    Futbol
    23:58

    ABŞ Yaxın Şərqdə qırıcı təyyarələrinin rotasiyasına davam etdirir

    Digər ölkələr
    Bütün Xəbər Lenti