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    Ceyhun Bayramovla Serbiyanın XİN rəhbəri ikitərəfli tərəfdaşlığı müzakirə ediblər

    Xarici siyasət
    • 23 sentyabr, 2026
    • 19:07
    Ceyhun Bayramovla Serbiyanın XİN rəhbəri ikitərəfli tərəfdaşlığı müzakirə ediblər

    BMT Baş Assambleyasının 81-ci sessiyası çərçivəsində Azərbaycanın xarici işlər naziri Ceyhun Bayramov serbiyalı həmkarı Marko Curiçlə görüşüb və ikitərəfli tərəfdaşlıq münasibətləri müzakirə olunub.

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə Azərbaycanın Xarici İşlər Nazirliyinin (XİN) "X" sosial şəbəkə hesabında paylaşım edilib.

    Görüş zamanı nazirlər Azərbaycan və Serbiya arasında strateji tərəfdaşlıq münasibətlərinin hazırkı vəziyyətini və inkişaf perspektivlərini, siyasi, iqtisadi, ticarət, enerji, nəqliyyat və humanitar sahələrdə əməkdaşlığı, eləcə də regional və beynəlxalq təhlükəsizlik məsələlərini müzakirə ediblər.

    Nazirlər ikitərəfli əlaqələrin irəlilədilməsində yüksək səviyyəli təmasların, siyasi dialoqun və parlamentlərarası əlaqələrin, eləcə də Azərbaycan–Serbiya Strateji Tərəfdaşlıq Şurası, Hökumətlərarası Komissiya və Xarici İşlər Nazirlikləri arasında müntəzəm siyasi məsləhətləşmələr də daxil olmaqla, əsas mexanizmlərin mühüm rolunu vurğulayıblar.

    Ceyhun Bayramov Marko Curiç Azərbaycan-Serbiya əməkdaşlığı BMT Baş Assambleyası
    Джейхун Байрамов и Марко Джурич обсудили перспективы стратегического партнерства
    Azerbaijan, Serbia discuss strategic partnership and security
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