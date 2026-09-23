Джейхун Байрамов и Марко Джурич обсудили перспективы стратегического партнерства
- 23 сентября, 2026
- 19:15
Министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов встретился на полях 81-й сессии Генассамблеи ООН со своим сербским коллегой Марко Джуричем.
Как передает Report, это следует из сообщения на странице МИД Азербайджана в соцсети Х.
Согласно информации, в ходе встречи министры обсудили текущее состояние и перспективы развития стратегического партнерства между Азербайджаном и Сербией, сотрудничество в политической, экономической, торговой, энергетической, транспортной и гуманитарной сферах, а также вопросы региональной и международной безопасности.
Министры подчеркнули важную роль контактов на высшем уровне, политического диалога и межпарламентских связей, а также ключевых механизмов, включая Совет стратегического партнерства Азербайджан–Сербия, Межправительственную комиссию и регулярные межмидовские политические консультации, в продвижении двусторонних отношений.
On the sidelines of the 81st Session of the UN General Assembly, Foreign Minister @Bayramov_Jeyhun met with the Minister of Foreign Affairs of Serbia @markodjuric.— MFA Azerbaijan 🇦🇿 (@AzerbaijanMFA) September 23, 2026
During the meeting, the Ministers discussed the current state and prospects for the development of strategic… pic.twitter.com/8w6k3Jc4g4