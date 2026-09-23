Джейхун Байрамов и Марко Джурич обсудили перспективы стратегического партнерства

Министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов встретился на полях 81-й сессии Генассамблеи ООН со своим сербским коллегой Марко Джуричем.

Как передает Report, это следует из сообщения на странице МИД Азербайджана в соцсети Х.

Согласно информации, в ходе встречи министры обсудили текущее состояние и перспективы развития стратегического партнерства между Азербайджаном и Сербией, сотрудничество в политической, экономической, торговой, энергетической, транспортной и гуманитарной сферах, а также вопросы региональной и международной безопасности.

Министры подчеркнули важную роль контактов на высшем уровне, политического диалога и межпарламентских связей, а также ключевых механизмов, включая Совет стратегического партнерства Азербайджан–Сербия, Межправительственную комиссию и регулярные межмидовские политические консультации, в продвижении двусторонних отношений.