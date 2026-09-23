Главы МИД Азербайджана и Франции обсудили региональные и международные вопросы

Министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов встретился с французским коллегой Жаном-Ноэлем Барро на полях 81-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН.

Как сообщает Report, об этом говорится на странице МИД Азербайджана в соцсети X.

Министры рассмотрели двустороннюю повестку дня, обсудили отношения Азербайджана и ЕС, а также обменялись мнениями по ключевым региональным и международным вопросам, в том числе по ситуации в области региональной безопасности и вопросам, представляющим взаимный интерес.