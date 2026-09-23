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    Главы МИД Азербайджана и Франции обсудили региональные и международные вопросы

    Внешняя политика
    • 23 сентября, 2026
    • 20:32
    Главы МИД Азербайджана и Франции обсудили региональные и международные вопросы

    Министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов встретился с французским коллегой Жаном-Ноэлем Барро на полях 81-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН.

    Как сообщает Report, об этом говорится на странице МИД Азербайджана в соцсети X.

    Министры рассмотрели двустороннюю повестку дня, обсудили отношения Азербайджана и ЕС, а также обменялись мнениями по ключевым региональным и международным вопросам, в том числе по ситуации в области региональной безопасности и вопросам, представляющим взаимный интерес.

    Джейхун Байрамов Жан-Ноэль Барро Азербайджан Франция Генеральная Ассамблея ООН
    Azərbaycan və Fransanın XİN başçıları görüşüb
    Bayramov, Barrot review Azerbaijan-France agenda
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