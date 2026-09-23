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    Azərbaycan və Fransanın XİN başçıları görüşüb

    Xarici siyasət
    • 23 sentyabr, 2026
    • 20:05
    Azərbaycan və Fransanın XİN başçıları görüşüb

    BMT Baş Assambleyasının 81-ci sessiyası çərçivəsində Azərbaycanın xarici işlər naziri Ceyhun Bayramov fransalı həmkarı Jan-Noel Barro ilə görüşüb

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə Azərbaycanın Xarici İşlər Nazirliyinin (XİN) "X" sosial şəbəkə hesabında paylaşım edilib.

    Nazirlər ikitərəfli gündəliyi nəzərdən keçirib, Azərbaycan-Aİ münasibətlərini müzakirə edib və əsas regional və beynəlxalq məsələlər, o cümlədən regional təhlükəsizlik vəziyyəti və qarşılıqlı maraq doğuran məsələlər ətrafında fikir mübadiləsi aparıblar.

    Ceyhun Bayramov Jan-Noel Barro
    Главы МИД Азербайджана и Франции обсудили региональные и международные вопросы
    Bayramov, Barrot review Azerbaijan-France agenda
    MiniBoss
    MiniBoss

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