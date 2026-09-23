Азербайджан и Греция обсудили перспективы сотрудничества
Внешняя политика
- 23 сентября, 2026
- 20:35
Посол Азербайджана в Греции Ариф Мамедов встретился встретился с губернатором Фессалии Димитриосом Куретасом в рамках визита в данный регион.
Как сообщает Report, об этом Ариф Мамедов написал на своей странице в соцсети X.
Посол отметил, что стороны обсудили перспективы межрегионального сотрудничества двух стран в сферах продовольствия, водного управления, туризма и культуры, а также возможности обмена опытом и укрепления деловых связей.
Arif Məmmədov və Dimitrios Kuretas əməkdaşlıq perspektivlərini müzakirə ediblər
Azerbaijani ambassador, Thessaly governor discuss cooperation prospects
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