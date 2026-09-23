İlham Əliyev II Azərbaycan Beynəlxalq İnvestisiya Forumu (AIIF 2026) Formula 1 üzrə Azərbaycan Qran-prisi ABŞ-nin İrana zərbələri Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi
    İlham Əliyev II Azərbaycan Beynəlxalq İnvestisiya Forumu (AIIF 2026) Formula 1 üzrə Azərbaycan Qran-prisi ABŞ-nin İrana zərbələri Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi

    Arif Məmmədov və Dimitrios Kuretas əməkdaşlıq perspektivlərini müzakirə ediblər

    Xarici siyasət
    • 23 sentyabr, 2026
    • 19:53
    Arif Məmmədov və Dimitrios Kuretas əməkdaşlıq perspektivlərini müzakirə ediblər

    Azərbaycanın Yunanıstandakı səfiri Arif Məmmədov ölkənin Fessaliya bölgəsinə səfəri zamanı Larissada Fessaliya Bölgəsinin qubernatoru Dimitrios Kuretasla görüşüb.

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə Arif Məmmədov "X" sosial şəbəkə hesabında paylaşım edib.

    Səfir bildirib ki, tərəflər Azərbaycanın regionları ilə Fessaliya Bölgəsi arasında aqrar-ərzaq, su idarəetməsi, turizm və mədəniyyət sahələrində əməkdaşlıq perspektivlərini, habelə təcrübə mübadiləsi və işgüzar əlaqələrin gücləndirilməsi imkanlarını müzakirə ediblər.

    Arif Məmmədov Azərbaycan-Yunanıstan əlaqələri
    Азербайджан и Греция обсудили перспективы сотрудничества
    Azerbaijani ambassador, Thessaly governor discuss cooperation prospects
    MiniBoss
    MiniBoss

    Son xəbərlər

    02:08

    Xorvatiya - Sloveniya sərhədini keçməyə çalışan beş miqrant ölüb

    Digər ölkələr
    01:34

    Türkiyə və İran rəsmiləri ikitərəfli əlaqələri, regional prosesləri müzakirə edib

    Region
    01:14

    Ceyhun Bayramov: Azərbaycan Orta Dəhlizin davamlı modernləşdirilməsi üçün etibarlı mərkəzdir

    Xarici siyasət
    01:05

    İran ABŞ-yə Hörmüz boğazı ilə bağlı yeddi günlük plan göndərib

    Region
    00:46

    UEFA Millətlər Liqası: Türkiyə millisi Fransa yığmasına uduzub

    Futbol
    00:35

    Azərbaycan və Seneqal arasında siyasi məsləhətləşmələrə dair memorandum imzalanıb

    Xarici siyasət
    00:30

    Azərbaycan-Mərakeş münasibətlərinin mövcud vəziyyəti nəzərdən keçirilib

    Xarici siyasət
    00:08

    "Zirə" minifutbol üzrə Çempionlar Liqasında mübarizəni dayandırıb

    Futbol
    23:58

    ABŞ Yaxın Şərqdə qırıcı təyyarələrinin rotasiyasına davam etdirir

    Digər ölkələr
    Bütün Xəbər Lenti